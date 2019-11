Blijft BMW nog wel X1’s bouwen in Limburg?

Reden om een vlaai aan te snijden?

Het is altijd onze trots en ons zorgenkindje geweest: VDL NedCar. Daarmee bedoelen we niet op de vele, vele stakingen van het personeel vroeger. Het gaat meer om het karakter dat inherent is aan een autofabriek: je kunt maar zoveel verschillende modellen op een lijn maken.

Er moet dus wel een goede opdracht zijn, anders heeft het geen zin om de productiefaciliteit te laten draaien, vraag maar aan NEVS. Het is een eigenlijk zoals zwanger zijn: dat ben je ook niet een beetje. Het is produceren of niet.

Na veel gedoe met Mitsubishi zit VDL in een wat rustiger vaarwater met BMW. In Born loopt namelijk de X1 van de band. VDL NedCar had met BMW AG een contract tot 2022, maar BMW is tevreden met de Nederlandse auto’s en heeft het contract vernieuwd om ook na de periode 2022/2023 de X1 te blijven bouwen in Born. Dat meldt 1Limburg.

Althans, we gaan gemakshalve er even van uit dat het om een BMW X1 gaat. De X1 deelt veel techniek met andere compacte BMW’s, zoals de 1 Serie, 2 Serie Active Tourer en diverse Mini’s. Het is mogelijk dat er dus een model bijkomt. Onlangs kwam CDL NedCar in het nieuws vanwege het feit dat 700 flexwerkers niet meer nodig waren bij de autofabriek in Limburg. VDL NedCar heeft aangegeven dat het hierbij om een korte termijn oplossing ging. Deze nieuwe afspraak met BMW zorgt voor stabiliteit op de lange termijn. Toch reden om een vlaai aan te snijden voor het ontbijt.