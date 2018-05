Autoblog advies: epische roadtrip-auto voor zeer weinig geld

Eén ding kunnen we beloven: deze vakantie gaat niet saai worden!

De zomer komt er weer aan. Dat betekent dat we ineens allemaal geïnteresseerd zijn in cabrio’s, witbier, rosé en ook zo’n broek met van die zakken aan de zijkant. Waar wij tevens interesse in hebben, zijn de aanvragen voor een vakantie-auto. Zo’n auto die je anders nooit koopt of naar omkijkt, maar voor een paar weken perfect zijn. Grote sloepen om in alle rust mee door Europa te toeren. Voor deze keer kozen we de aanvraag van Mick.

Mick wil namelijk met drie vrienden een epische roadtrip gaan maken door Europa. Voor het transport hebben ze een eenvoudige regel bedacht. Alle vier leggen ze 500 euro in. Van dat bedrag moet een auto gekocht worden die ze voor een paar weken gaan gebruiken. Ze hebben met zijn vieren om de tafel gezeten en kwamen met de volgende criteria:

Huidige /vorige auto's: Opel Corsa Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: Maximaal € 2.000 Jaarkilometrage: - Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Contract loopt af en heb het gevoel nooit zo’n dijk van een auto nu weet te kunnen rijden voor hetzelfde of iets meer geld Gezinssamenstelling: Vier vrienden Voorkeursmerken /modellen: Betrouwbaar No-go modellen / merken: Onbetrouwbaar

Voor dit advies doen we het even iets anders dan normaal. Zo is er dit keer geen Yolo, want in principe verdienen (bijna) alle aanbevelingen die titel. Je moet er namelijk ook een beetje geluk mee hebben. Zelf geven de maten aan een diesel te willen hebben, maar de meeste zelfontrbanders in deze prijsregionen hebben al een paar keer het klokje rondgedraaid. Ja, het verbruik van een auto op benzine is iets hoger, maar de houderschapsbelasting is weer een stukje lager. Heel erg veel winst ga je er niet uithalen. Daarbij behandelen we vandaag een paar auto’s die niet eens leverbaar zijn geweest met een dieselmotor, maar wel degelijk de moeite waard zijn om eens nader te bekijken.

Voor 2.000 euro kun je een enorme miskoop doen, dus stel je zoekcriteria wat bij. Ga op zoek naar de auto’s waar erg weinig animo voor is. Dat drukt altijd de prijs. Het kan ook eens lonen om bij een particulier te kijken. Voor 2 mille krijg je bij een autobedrijf bijzonder weinig garantie, dus dat maakt het verschil niet.

Ga er ook van uit dat er iets mis is met de auto, dat kan namelijk niet anders. Daarom staat ie voor 2.000 euro te koop. Zorg ervoor dat de aandrijflijn (motor, aandrijving, transmissie) goed is. Een achterruit die niet open wil? Jammer. Radio die storingen geeft? Neem een ghettoblaster mee. Lak beschadigd? Mooi, in Frankrijk komen er vast nog wel een paar bij. Het is belangrijk dat de motor soepel draait, het schakelen vlekkeloos verloopt en er geen bijgeluiden zijn in de aandrijving. En check de waterpomp en de radiateur: anders moet je dit artikel lezen. De kans is groot dat je er mee te maken gaat krijgen.

Lada Kalina (1118)

€ 1.250

2007

80.000 km

Superverstandig! Ga gewoon voor een zo jong mogelijke auto met zo weinig mogelijk kilometers. Als je wat Chinese papieren vouwwagens buiten beschouwing laat, zijn er maar twee mogelijkheden. De goedkoopste is de Lada Kalina. Het is een compact sedannetje met ouderwetse, maar degelijke techniek. Het is geen verfijnde, mooie of prettige auto. Hij blijft echter wel lang heel en je hoeft je niet druk te maken dat ook maar iemand dit wil stelen. Dus met dit bedrag is deze auto de enige ‘serieuze’ optie, samen met de Dacia Logan, een auto die grotendeels gebouwd is volgens hetzelfde principe. Niets mis mee, maar echt blij wordt je er niet van.

Opel Vectra 2.2 16v Comfort Nav. Aut. (C)

1.995

2003

190.000 km

Sla je die Kalina of Logan over, gewoon omdat je er echt heel erg treurig van wordt, dan zijn er leukere auto’s. Wil je bijvoorbeeld een auto die spotgoedkoop is, maar verder vrij van mega grote fouten? Ga dan voor deze Vectra. Ja, de GTS is gaver om te zien (en ook een stukje duurder), maar mechanisch zijn ze dus gelijk. We vonden diverse exemplaren van de Vectra sedan met de fijne 2.2 viercilinder met bijna 150 pk. De meesten zijn redelijk luxe uitgerust met een automaat, climate control en navigatiesysteem. Het rijdt niet bijzonder en het ziet er niet spectaculair uit, maar het zijn prima auto’s om een continent mee te doorkruisen. Alleen het doorverkopen kan een probleem worden.

Lancia Kappa 2.0 20v LX (838)

€ 1.995

2000

170.000

De Japanse Mercedes werd deze auto destijds genoemd. Door Lancia-fanaten, maar dat maakt niets uit. Met de Kappa probeerde Lancia weer aan de top mee te doen. Eigenlijk was de auto niet eens zo’n slechte aanbieding. Hij reed uit de kunst, de motoren (waaronder een Busso V6!) waren puik, de stationwagon was bloedmooi en achteraf zou blijken dat de betrouwbaarheid nog niets eens zo heel erg verkeerd was. Maar ja, geen hond keek er naar om. Nog steeds is het een auto die slechts door een enkeling gewaardeerd wordt. Het grootste nadeel is de vijfcilinder. Als de distributie vervangen dient te worden, moet het hele blok eruit. Handig. Verder heb je meters alcantara, dat maakt weer veel goed. Zeker zo’n LX zit lekker in zijn spulletjes. De V6 klinkt beter en is voornamelijk wat dorstiger dan de vijfpitter met handbak. Zie dit als een stijlvolle S70 en je hebt een goed beeld.

Chrysler 300M 2.7 LE

2.000

2000

155.000 km

In de jaren ’90 waren niet alle Amerikaanse auto’s op het niveau van de Europeanen. Het merk dat er het dichtst bij in de buurt kwam was Chrysler met hun E-segment sedan, de 300M. De auto is ontworpen volgens het ‘cab-forward’-principe, zoals veel Chryslers in die tijd. Qua proporties ziet het er niet altijd even fraai uit, maar je hebt wel een enorm ruim interieur. Hierin houd je het uitstekend vol met vier man, al cruisend door Europa. Omdat het absoluut geen gewilde auto is, kun je ze echt voor dumpprijzen tegenkomen op diverse verkoopsites. Er was keuze uit een 2.7 en 3.5 V6, die 3.5 is aanzienlijk sterker in het lage toerengebied, maar beiden zijn meer dan krachtig genoeg om aangenaam mee te kunnen zoeven. Qua uitrusting moet je altijd voor een ‘LE’ gaan, de ‘SE’ heeft namelijk geen lederen bekleding en geen stoelverwarming. @dizono praat je graag bij over nog twee Amerikaanse slepen die je voor een habbekrats kunt kopen.

Nissan Maxima QX Elegance (A33)

1.750

2000

200.000 km

Dit is een type auto dat in Europa compleet onverkoopbaar is geworden. Een grote, luxe Japanse sedan zonder premium-badge. Nou, eigenlijk alleen de merknaam, want de typenaam is op zijn minst ‘koninklijk’ te noemen. De Nissan Maxima is een lel van een auto met een zeer omvangrijke standaarduitrusting. Ook qua motor is er weinig reden tot klagen, want je hebt een dikke V6 tot je beschikking. De auto is absoluut niet dynamisch en dat is een groot pluspunt, dit is een auto om relaxed mee te cruisen, alhoewel de V6 met gemak snelheden van boven de 200 km/u weet te halen. Het enige dat lastig kan zijn is er daadwerkelijk eentje vinden, want nieuw werden ze nauwelijks verkocht.

Volvo S80 2.9i Geartronic

1.950

1999

185.000 km

Een gewaardeerd Autoblog-lezer zal ongetwijfeld aangeven dat je moet zoeken naar een 850 Estate met dikke vijfcilinder turbo. Dat is uiteraard een optie, maar de meeste value-for-money vinden we bij de grote sedan van Volvo, de eerste generatie S80. Deze blijken bijzonder ongeliefd, want voor 2 mille heb je keuze uit diverse exemplaren die slechts 2 ton hebben gelopen. We vonden zelfs enkele S80’s met de T6 biturbo-motor. Een bijzonder fijne motor, die net even te krachtig is voor de voorwielaandrijver. De 2.9i is een parel van een zes-in-lijn. De automaat is niet denderend. Omdat de motor midscheeps is geplaatst, was de viertraps-transmissie de enige die passend was. Het is dus geenszins een sportieve auto, maar wel een heel gerieflijke.

MG ZT 190

€ 1.850

2002

160.000 km

Als het allemaal wel wat sportiever mag zijn, zou je geneigd zijn te kijken naar een BMW. Een goede E39 vinden voor 2 mille wordt erg lastig. Deze MG is in de basis gewoon een Rover 75, mede ontwikkeld onder regie van BMW. Toen BMW en Rover uit elkaar gingen, werd het MG-modellengamma uitgebreid met sportieve varianten van gewone Rover modellen. De MG ZT is met V6 minder snel dan je zou verwachten, maar maakt het in de bochten meer dan goed. Wel is het lastig om een goede te vinden in het budget. Want ook deze auto’s zijn nieuw niet heel erg veel verkocht.

Citroen XM 2.0i

2.250

1994

132.000 km

De Citroen XM zit op dit moment precies in het vagevuur. Nog te jong om een klassieker te zijn, maar het predikaat ‘Youngtimer‘ ontgroeid. De mooie exemplaren beginnen al behoorlijk zeldzaam (en dus duur) te worden. We vonden enkele eenvoudige tweeliters in een vrij eenvoudige uitvoering met weinig kilometers die in het budget passen. Alles in de XM is ontspannend en comfortabel. Dus dat de auto niet overdadig krachtig is, maakt niet uit. De basisuitvoeringen zijn dankzij de hydrpneumatische vering net zo comfortabel als de duurdere versies. En omdat er weinig opzit, kan er ook weinig kapot.

