Spyker B6 Venator coupé: 9 jaar na onthulling echt nieuw

Een echte nieuwe Spyker, zoals Spyker hem bedoeld had, maar zelf nooit heeft gemaakt.

Nadat Autoblog Spyker correspondenten Robert van den Oever en Maarten van der Pas eerst al de wereldprimeur hadden met de ontdekking van de eerste rijdende Spyker B6 Venator, zijn ze nu wederom de eersten met het exclusieve verhaal van de Spyker B6 Venator coupé. Hieronder hun verhaal!

Spykerenthusiast

Een echte nieuwe Spyker, zoals Spyker hem bedoeld had, maar zelf nooit heeft gemaakt. Spyker-liefhebber Jasper, bekend als Spykerenthusiast, bouwde de Spyker B6 Venator (coupé). Volgens de ideeën die Spyker bij het ontwerp had. Dat betekent een Lotus Evora S als chassis, maar de carrosserie en het interieur ademen helemaal de Spyker-sfeer.

De Monza-grijze kleur en het coupé-dak roepen de herinnering op aan het conceptmodel dat Spyker in 2013 onthulde. Nu, 9 jaar later, staat er een volledig functionerende B6 Venator coupé.

Jasper bouwde de B6 Venator coupé op basis van de carrosserielijnen van de B6 Venator Spyder en ruwe schetsen en foto’s van Spyker. Ook dienden de Spyker C8 Aileron en C8 Preliator soms als inspiratie. Uitgewerkte ontwerptekeningen waren er niet en de oorspronkelijke conceptcar was niet helemaal meer voorhanden. Om uit te leggen hoe dat zit, nemen we een korte duik in de geschiedenis.

Van Lotus naar Artega

Spyker toonde de conceptversie van de B6 Venator voor het eerst aan het publiek op de Autosalon van Genève in maart 2013. Dat was een (dichte) grijze coupéversie, voorzien van een V6 met 375 pk die is gekoppeld is aan een 6-traps automaat en met een chassis van aluminium en een body van koolstofvezel. Opvallend was dat het sportwagenmerk geen technische specificaties gaf, geen woord over het motorblok dat het nieuwe model moest gaan aandrijven.

Kort daarvoor was de B6 Venator – ‘Venator’ betekent ‘jager’ in het Latijn – via de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal al uitgelekt. De krant noemt de Lotus Evora S als basis voor Spyker’s nieuwste model. Dat is niet vreemd, want Lotus verkoopt zijn platformen aan andere autofabrikanten en bovendien deed de Britse sportwagenfabrikant al ontwikkelingswerk voor Spyker.

Toen in Genève het doek van de B6 Venator werd getrokken, merkten autojournalisten al snel op dat de nieuwe Spyker verdacht veel leek op een Artega GT. Artega was een klein Duits sportwagenmerk dat in 2012 failliet ging. Spyker had een Artega gekocht en daarop zijn B6 Venator gebaseerd. Dit leidde tot verwarring: dan toch geen Lotus Evora S? En het 3,6 liter VR6 Volkswagen-motorblok in de Artega was met 300 pk een stuk minder krachtig dan de Toyota V6 van 375 pk in de Evora S.

Van coupé naar spyder

Enkele maanden later in augustus introduceerde Spyker-topman Victor Muller de (open) rode spyder-variant van de B6 Venator op het Concours d’Elegance in Pebble Beach in de Verenigde Staten.

Dat was overigens dezelfde auto als in Genève. Spyker had weinig geld en tijd en haalde eenvoudigweg het dak van de coupé, spoot de auto in een andere kleur en met nog wat optische aanpassingen was er snel een open versie in elkaar gezet. Dit prototype van de B6 Venator Spyder werd eerder door Spykerenthusiast Jasper doorontwikkeld tot een rijdende auto.

Het showmodel van de Venator was dus een verbouwde Artega GT, maar Spyker had al vanaf het begin de bedoeling om het productiemodel op basis van een Lotus Evora S te maken. Daarvoor had de autofabrikant uit Zeewolde al een Evora S gekocht als een testauto om aan te werken.

Door financiële problemen bij Spyker en een ternauwernood afgewend faillissement in de periode 2014-2015 is Spyker er zelf nooit in geslaagd om de B6 Venator productierijp te maken, laat staan om serieproductie op te starten.

Uit de boedel

Eind 2016 kocht Spykerenthusiast Jasper enkele auto’s uit de boedel van Spyker. Daaronder onder meer het conceptmodel van de B6 Venator Spyder en ook de test-Evora S. De Spyker-liefhebber had op dat moment al enkele andere Spykers in bezit. Zijn eerste was een C8 Spyder met een van de eerste chassisnummers.

Overigens is Spykerenthusiast niet gelieerd aan het bedrijf Spyker van Victor Muller en heeft hij op geen enkel manier binding met de Spyker-oprichter. Puur uit liefhebberij heeft Jasper zich toegelegd op het servicen van Spykers om de auto’s te laten rijden en zo het merk levend te houden.

Nog tijdens het doorontwikkelen van de B6 Venator Spyder tot een rijdende auto ontstond bij Jasper het idee om ook de coupé te gaan maken. Hiervoor moest hij wel een technische puzzel oplossen. Het conceptmodel van de coupé was er niet meer in zijn oorspronkelijke vorm, want dat was de open spyder geworden.

De spyder stond op het onderstel van een Artega GT en de coupé zou gebouwd worden op breder en langer chassis van de Lotus Evora S. Dat betekent voor de carrosserie een hele andere maatvoering. En Jasper had niet meer tot zijn beschikking dan enkele schetsen en renders van hoe Spyker de Venator-coupé in gedachten had, waarbij details lang niet altijd waren uitgewerkt.

Denk- en rekenwerk

“Ik ben begonnen met het scannen van de B6 Venator Spyder om zo mallen te kunnen trekken voor de koolstof carrosseriedelen. Ik wilde eerst de buitenkant goed hebben”, vertelt Jasper. Er kwam het nodige denk- en rekenwerk bij kijken om het plaatwerk te vergroten en aan te passen zodat het op het grotere onderstel van de Lotus past en carrosserienaden ook uitkwamen waar ze bedoeld waren in de schetsen.

Van alle losse onderdelen werden vervolgens productie mallen gemaakt, zodat de carrosseriedelen daadwerkelijk van carbon gemaakt konden worden. De deuren bestaan bijvoorbeeld uit 6 mallen die zorgen dat er een complete deur gemaakt kan worden. In het totaal heeft Jasper 60 losse mallen om de B6 Venator zijn vorm te geven.

Jasper: “Bij alle aanpassingen heb ik steeds in de geest van Spyker gedacht: wat was de bedoeling van Spyker, zodat de auto echt een Spyker zou worden. Neem bijvoorbeeld de motorkap en achterklep die bij Spyker naar voren en achter opengaan. Dat was een voorwaarde voor mij. Op de schetsen stonden ook 6 luchtgaten in de motorkap, maar het conceptmodel had die niet. Die moesten er voor mij komen en ik heb voor de vormgeving gekeken naar hoe ze er uitzien bij de Spyker Aileron.”

Het transparante dak doet denken aan het dak van de C8 Laviolette en de C8 Double 12. Wel getint, want Jasper weet uit ervaring met een vroege Double 12 dat het met helder glas binnen al snel erg warm wordt als de zon schijnt. Het dak is gefabriceerd van plexiglas. Jasper heeft hiervoor een oven aangeschaft en mallen laten maken om de kunststof op de juiste manier te vormen en uit te harden.

Jasper en zijn medewerkers kunnen veel onderdelen zoals de koplampen, achterlichten en de splitter zelf maken. Het begint met een eigen tekening of scan van een bestaand onderdeel waarna het onderdeel in 3D wordt geprint. Dit grove prototype van kunststof wordt dan verder ontwikkeld en verfijnd totdat het precies past en het gewenste uiterlijk heeft. Daarna volgt een definitieve versie in bijvoorbeeld aluminium of betere kunststof.

Interieur en aandrijflijn

Nadat Jasper de buitenkant gereed had, begon hij aan de mallen voor de binnenkant. Het interieur ademt helemaal de sfeer van Spyker, inclusief de bekende versnellingspook met het vrij liggende schakelmechanisme. Voor het leer en het bekleden van de stoelen werkt Jasper samen met Ellermeyer, het Nederlandse bedrijf dat al sinds het begin van Spyker het leer voor de stoelen, dashboard en deurpanelen levert. Aan het interieur wordt momenteel nog gewerkt, dus dat is op de foto’s nog niet te zien.

De aandrijflijn van de Lotus blijft gehandhaafd, dus een 3,5 liter V6 met compressor van circa 460 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Wel heeft Jasper de wielophanging en de remmen gefinetuned om ze een Spyker-karakter mee te geven. “Het was een technische uitdaging om een goede wegligging te krijgen.”

In alles een echte Spyker?

De Spyker B6 Venator coupé wordt niet door Spyker gebouwd, in hoeverre is het dan een echte Spyker en mag Jasper de auto een Spyker noemen zonder over de merkrechten te beschikken? “Deze B6 Venator kan als een Spyker door het leven gaan, en niet als Lotus. Want de auto krijgt een chassisnummer dat Spyker als fabrikant aangeeft”, vertelt Jasper. “Dat kan omdat Spyker in de eigen voorbereidingen voor een Venator al een chassisnummer had vastgelegd bij de RDW.”

Jasper heeft dat nummer in bezit gekregen door de aankoop van de test-Lotus die Spyker had en dat gebruikt hij voor zijn Venator coupé. Ook het Spyker-logo zal op de voor- en achterklep prijken, net als de naam Spyker in schrijfletters oude stijl op de grille.

Enorme mijlpaal

De realisatie van de B6 Venator voelt als “een enorme mijlpaal voor me” zegt Jasper die onder de naam Spykerenthusiast al enige tijd bezig is om het merk Spyker levend te houden. Het begon met de aanschaf van een aantal auto’s uit de boedel van Spyker toen dat al niet meer zelf auto’s bouwde. Vervolgens breidde hij uit met service voor Spyker-eigenaren over de hele wereld; onderhoud aan de auto’s en restauratie in eigen werkplaats en zelfs het fabriceren van nieuwe of gereconditioneerde onderdelen.

Het eerste wapenfeit waarmee hij naar buiten trad zodat grote publiek kennis kon maken met zijn werk, was het rijdend maken van de Spyker B6 Venator Spyder showcar. Een geweldig ingewikkelde en tijdrovende klus, die Autoblog als eerste mocht optekenen en laten zien.

Inmiddels staat de werkplaats van Jasper vol met Spykers, van hemzelf en van klanten die hij onderhoudt. Het lijkt er wel drukker dan in de hoogtijdagen van Spykers voormalige eigen productiehal in Zeewolde.

Sommige van de meest beeldbepalende Spyker-modellen zijn dankzij Jasper weer op de weg gekomen: de C8 Double 12 #008 met de unieke Mader-racemotor die jarenlang in de werkkamer van Victor Muller in Zeewolde stond, de B6 Venator Spyder, en binnenkort de eerste en de tweede Spyker die ooit gebouwd zijn.

Deze vroegste C8 Spyder en Laviolette worden door Jasper en zijn team volledig opnieuw opgebouwd met de orginele onderdelen en waar nodig vernieuwingen. Uiteraard allemaal, zoals altijd bij Jasper, helemaal zoals Spyker ze bedoeld heeft. En nu is er dus sinds jaren weer een nieuwe Spyker.

Er komt nog meer

Maar misschien wel de meest bijzondere Spyker, waarvan niemand dacht dat hij ooit nog zou gaan rijden, wordt ook onder handen genomen: de D12 Peking-to-Paris super-suv. Jasper heeft daar werkelijk alles aan moeten ontwikkelen, want het was eigenlijk niet meer dan een veredelde mock-up; een rollend onderstel met een wankele carrosserie erop. Niet aankomen, zo werden we door een Spyker-medewerker gewaarschuwd op de AutoRAI waar hij stond te pronken, want dan kan er een deur uit vallen.

Jasper is intussen al een heel stuk verder. De D12 heeft nu de aandrijflijn die beloofd was: een W12 Volkswagen-blok. En dat is niet langer een belofte, maar werkelijkheid. “Kijk”, zegt hij en hij laat ons op zijn telefoon een filmpje zien.

Op zo’n typische rechte weg op een industrieterrein accelereert de mastodont, zonder ramen en nog veel meer ontbrekende onderdelen. Ondanks zijn stevige gewicht stuift de kolos ervandoor met 12 brullende cilinders! De volgende mijlpaal heeft Jasper al in de maak. Zodra het zover is, lees en zie je dat op Autoblog.

Naschrift: bovenstaand verhaal was een exclusieve bijdrage van Maarten van der Pas en Robert van den Oever voor Autoblog. Fotocredit: Spykerenthusiast.

En hoe staat het met? De Spyker faillissementsprocedure

Het eigenlijke Spyker met nog altijd Victor Muller aan het hoofd leidt al jaren een zieltogend bestaan. De onderneming bestaat alleen nog op papier. Er is geen eigen werkplaats meer, geen onderdelen en gereedschappen en geen personeel. Oprichter Victor Muller is met curator Dennis Steffens verwikkeld in een zich voortslepende afhandeling van de faillissementen van de bedrijfsonderdelen Spyker NV en Spyker Services. Als Muller het crediteurenakkoord niet nakomt en de schuldeisers niet betaalt, dan kan Steffens de merkrechten van Spyker verkopen. Dat zal Muller koste wat kost willen voorkomen, omdat dan het belangrijkste eigendom van Spyker uit zijn handen valt.