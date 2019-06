AMG GT R ‘GP63’ Biturbo is krankzinnig sterk

Het vermogen in paardenkrachten wordt al een beetje weggegeven in de naam. Desalniettemin is het bizar veel.

Vandaag hebben we een middagje met ‘subtiel doch effectief getunede’ auto’s. Eigenlijk is dat precies hoe je het wil hebben. Voldoende extra vermogen en enkel alleen de nodige cosmetische ‘verfraaiingen’. In sommige gevallen gaat het voornamelijk om het uiterlijk en dan eindig je met een auto die veel langzamer is dan dat deze eruit ziet. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

Ondanks dat de Mercedes op de afbeeldingen een gele coupe is met een enorme spoiler, zou je bijna van een sleeper kunnen spreken. Natuurlijk is het geen onopvallende auto en ziet werkelijk iedereen dat ‘ie snel is. Maar niemand gokt van te voren hoe krankzinnig deze AMG-GT GP63 Biturbo van G-Power werkelijk is. De M178 motor, een vierliter V8 met dubbele turbo is namelijk opgefokt tot maar liefst 800 pk en 850 Nm. Dat is 215 pk en 150 Nm méér dan dat de standaard AMG GT R levert. En de AMG GT R is allerminst een kinderachtige auto. Sterker nog, het is één van de snelste ‘normale’ straatauto op de Nordschleife op dit moment.

G-Power weet het vermogen te bereiken dank zij hun specifieke V4-software en complete ‘Hurricane RS’-Motorumbau. Veel wordt aangepast, zoals het inlaattraject, uitlaattraject en de twee nieuwe turbo’s. Dat geintje alleen al gaat je 36.380 euro kosten. Je kunt het geheel afmaken met de Hurricane RR velgen, die voor 20″ groot zijn en achter 21″. Waarschijnlijk is G-Power heel erg content met het onderstel van de AMG GT-R, want daar wordt mee geen woord over gerept. Ook houdt G-Power voorlopig even stil hoe snel de auto werkelijk is.

Mocht 800 pk en 36.380 euro net even te gek zijn, andere performance-levels zijn ook mogelijk: 650 pk/750 Nm (2.450 euro), 690 pk/770 Nm (7.810 euro) of 750 pk/800 Nm (32.310 euro). Alle onderdelen zijn per direct bij G-Power te bestellen.