Deze Porsche 992 Turbo S is net zo snel als een Bugatti Chiron

Het is eigenlijk gekkenwerk, maar toch vond G-Power het nodig om de 992 Turbo S nóg sneller te maken.

Bij Autoblog hebben we niks tegen tunen (een aantal redacteuren zijn er zelfs verslaafd aan), maar er komt een punt dat tunen totaal overbodig is. Sommige auto’s hebben al veel meer vermogen dan je nodig hebt, dus wat voegt tuning dan nog toe?

De Porsche 992 Turbo S is zo’n auto die absoluut geen tuning nodig heeft. We laten de cijfers even voor zich spreken: de 992 Turbo S doet 0-100 km/u in 2,7 seconden en heeft een topsnelheid van 330 km/u. En met deze fabrieksopgave schijnt Porsche nog bescheiden te zijn.

Zo’n auto nog sneller maken slaat nergens op, maar toch zijn er al meerdere tuners die het gedaan hebben. Ook G-Power doet een duit in het zakje. Deze tuner kennen we vooral van dikke BMW’s, maar ze breiden hun portfolio nu uit naar Porsche. Toevallig maakte Brabus eerder dit jaar ook al de move naar Porsche. Blijkbaar is er veel te halen op dit gebied.

G-Power heeft zowel software- als hardwarematige aanpassingen gedaan. Die laatste bestaan uit een nieuwe intercooler en een nieuw uitlaatsysteem. Dit alles zorgt ervoor dat het vermogen stijgt van 650 pk naar 800 pk en het koppel van 800 Nm naar 950 Nm.

De G-Power 992 Turbo S heeft daarmee evenveel koppel als de Brabus 992 Turbo S, maar moet het wel met 20 pk minder doen. Toch claimt G-Power een betere sprinttijd, namelijk 0-100 km/u in 2,3 seconden. Dat is nota bene sneller dan een Chiron.

Misschien is G-Power iets te optimistisch in hun opgave, of Brabus iets te bescheiden. Wie zal het zeggen? Hoe dan ook: deze Porsche 992 Turbo S is krankzinnig snel.

Het uiterlijk van de Porsche 992 Turbo S heeft G-Power grotendeels ongemoeid gelaten. Ze hebben alleen oranje velgen gemonteerd voor de gelegenheid. Daar willen ze het niet bij laten, want extra carbon onderdelen zijn nog in de maak. Die zijn misschien nog wel nuttiger dan de motorische upgrades, want je zult eerder aandacht te kort komen dan vermogen.