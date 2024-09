Volkswagen ID.4 en ID.5 GTX in prijs verlaagd

Ze werden eerst duurder, nu zijn de ID.4 en ID.5 GTX weer voordeliger.

Wie zit er te wachten op elektrische auto’s met een beetje pit, handen graag? Het aantal keer dat ik een Volkswagen GTX-product heb zien rijden in Nederland kan ik op één hand tellen. Het is ook nooit een mega succesvol label worden, dat hele GTX. Volkswagen heeft de prijzen van de ID.4 GTX en ID.5 GTX bijgesteld naar beneden.

ID.4 en ID.5 GTX prijs

Mind you, ze zijn nog steeds duurder dan ze waren met de introductie. Dus ja, er is sprake van korting. In vergelijking met de oorspronkelijke prijs ben je alsnog duurder uit. In een persbericht rept Volkswagen trots dat de ID.4 GTX 3.500 euro voordeliger is geworden, de ID.5 GTX heeft een prijsverlaging van 1.500 euro gekregen.

Daarmee staat de ID.4 GTX voor 57.490 euro in de showroom. Dat was voorheen meer dan 60 mille. Echter introduceerde VW de ID.4 GTX in Nederland in 2021 voor 52.190 euro. Daarmee is de GTX nog steeds duurder dan toen. Ja, inflatie yadi ya. Maar toch.

Naast de prijsverlaging heeft Volkswagen ook een Business-uitvoering toegevoegd aan de GTX. Je krijgt dan bijvoorbeeld het Harman/Kardon premium audiosysteem en de elektrisch verstelbare ErgoActive sportstoelen. De meerprijs bedraagt twee mille.

Volkswagen vs Cupra

De ID.5 GTX begint voortaan bij 61.490 euro. Daarmee schat ik voorzichtig in dat de 340 pk sterke SUV’s nog steeds geen mensenmassa’s naar de dealers gaat trekken. De Volkswagen is daarmee wel goedkoper in vergelijking met de technisch aanverwante Cupra Tavascan VZ. Het Spaanse broertje uit Barcelona begint bij 62.990 euro. Maar ja, de Tavascan is het nieuwste van het nieuwste, terwijl we de ID.4 en ID.5 inmiddels wel een aantal jaren kennen. Ga je voor fris en fruitig met het Spaanse temperament, of voor het bekende uit Wolfsburg met wat korting?