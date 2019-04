BMW X3 M en X4 M ontvangen hun prijskaartje

Kost wat, maar dan krijg je ook iets.

Met de X3 M en X4 M heeft BMW de kraan eindelijk vol opengedraaid. De iets kleinere SUV’s van het merk hebben na lang wachten een machtige M-versie gekregen om de concurrentie uit eigen land het vuur aan de schenen te leggen. De auto’s hebben dan misschien twee cilinders minder in het vooronder dan bij Mercedes, de krachtige zes-in-lijn is gretig en wil de inzittenden maar wat graag een goede tijd laten beleven.

Uiteraard zal dit niet zomaar kunnen gebeuren. Voor een volwaardige BMW M’er (haha) moet je doorgaans diep in de buidel tasten en bij de X3 M en X4 M is dit niet anders. In een persbericht vertelt het merk vandaag hoeveel de auto’s kosten en de prijzen zijn niet misselijk. De X3 M kost tenminste 135.995 euro, de iets grotere X4 M, met zijn aflopende daklijn, kost 138.415 euro.

Overigens deelt BMW direct bij introductie van de vanafprijzen ook de meerprijs van het Competition Pack. Als je dan toch bijna anderhalve ton uit gaat geven aan een dergelijke BMW, dan lijkt deze optie een no-brainer te zijn. Wie 8.643 euro overmaakt naar de Beieren krijgt daarvoor terug 30 pk extra, M Sport-uitlaten, 21″ M-velgen, een M-onderstel en M-sportstoelen.

Wie de X3 M en X4 M aanschaft zonder dit pakket, krijgt de auto met de standaard 480 pk sterke zescilinder geleverd. Net als de uitvoering met het Competition Pack produceert ook deze 600 Nm aan koppel. Schakelen geschiedt in alle gevallen middels een achttrapsautomaat.