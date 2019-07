Meest geslaagde Tarraco komt niet van Seat zelf

Die eerste 97% overigens wel, de rest is van Maggi. De Duitse variant, althans.

De gigantische Seat Tarraco is de grootste SUV van Seat. Het is de sportieve evenknie van de Skoda Kodiaq en Volkswagen Tiguan Allspace. De Tarraco moet meer de emotie dan de ratio aanspreken met extroverte styling en sportieve rijeigenschappen.

Nu valt dat in de praktijk allemaal heel erg mee. Uiteraard wil Seat niet alle klanten afschrikken met opvallende en sportieve auto. Je kan ‘m ook krijgen als eenvoudige 1.5 TSI Style. Gelukkig lijkt de Cupra Tarraco ook zeer waarschijnlijk. Tot die tijd zullen we het moeten doen met de Tarraco van ABT Sportsline.

De tuners uit Allgau hebben gekozen voor een Tarraco in het groen! Kijk, dan begin je al goed. De velgen zijn wellicht een tikkeltje aan de grote kant met 21″, maar ze staan de Tarraco uitstekend. Mocht 21″ net even te veel zijn, 19″ of 20″ inch is mogelijk. Hetzelfde geldt voor het uiterlijk van de wielen: andere modellen en kleuren behoren ook tot de mogelijkheden.

De Seat Tarraco in kwestie is een 2.0 TDI met 190 pk, DSG en vierwielaandrijving. ABT heeft de dieselmotor onder handen genomen. Het resultaat is 220 pk aan vermogen en 440 Nm aan koppel. Dit is overigens de eerste ABT van Taracco. Er staan nog meer upgrades op stapel, maar die worden op een later moment aangekondigd. ABT is overigens niet de eerste die de Seat Tarraco aanpakt. Seat-specialist JE Design ging ABT al voor met deze Tarraco.