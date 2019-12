BMW: we horen positieve geluiden over de grote grille

Ja, wees er maar trots op.

Door de jaren heen is de muil van een BMW groter en groter geworden. Met name de laatste jaren heeft er een groeispurt plaatsgevonden op modellen als de 7 Serie en de X7. De Duitse autofabrikant is nog niet van plan om te stoppen met het toepassen van een grote grille. De nieuwe 4 Serie gaat ook zo’n snoetje krijgen.

Volgens Peter Henrich, BMW Senior VP van Product Management, krijgt het automerk juist overwegende positieve feedback door voor een grotere grille te kiezen. Dat zegt de topman tegenover Autocar. Hij is van mening dat deze keuze voor de styling, onder leiding van de Nederlandse designer Adrian van Hooydonk, een goede is geweest.

Onder liefhebbers van het merk is er in eerste instantie met afschuw gereageerd op de enorme grille. BMW teert echter op verkopen en niet op wat fans met een zesdehands BMW vinden. Juist in belangrijke markten als de Verenigde Staten en China zal zo’n grote smoel in de smaak vallen.

De verwachting is dat halverwege volgend jaar BMW de nieuwe 4 Serie introduceert. Dit zal het nieuwste model zijn met een controversiële, grote grille. “Sommige auto’s zijn extravert, uitbundiger dan andere”, aldus Henrich over de keuze waarom het ene model wel een enorme grille krijgt en het andere niet.