Breek: FCA en PSA bereiken akkoord op fusie

De twee autoconcerns gaan samensmelten en worden zo één van de grootste autoconcerns ter wereld.

Wat Renault niet voor elkaar heeft gekregen met Fiat Chrysler Automobiles (FCA) is Peugeot Société Anonyme (PSA) wel gelukt. Beide partijen gaan fuseren tot één groot autoconcern. Nadat eerder al bekend werd dat de Franse overheid achter een fusie stond leek het slechts wachten tot de officiële berichten.

Na de Volkswagen Groep en Toyota is FCA-PSA nu het derde grootste autoconcern ter wereld. Het proces om te fuseren is gestart en de bedrijven zeggen 12 tot 15 maanden nodig te hebben om de fusie af te ronden. Het merkenportfolio bestaat straks uit Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot en Vauxhall.

De samensmelting zal met name positief gaan uitpakken voor FCA. Het autoconcern zit in zwaar weer als je alleen al kijkt naar het modellengamma van sommige merken. Lancia opereert alleen nog in Italië, Alfa Romeo heeft enkel de Giulia en Stelvio als je naar echt frisse modellen kijkt en bij Maserati mag de bezem er ook wel doorheen. Met deze fusie is er hoop op een mooie toekomst van de FCA-merken waarvan sommige een rijke historie met zich meedragen.

Onze fusie is een enorme kans om een sterkere positie in de auto-industrie in te nemen, omdat we de overgang naar een wereld van schone, veilige en duurzame mobiliteit willen beheersen en onze klanten producten, technologie en diensten van wereldklasse willen bieden. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze teams met hun enorme talent en hun samenwerkende instelling erin zullen slagen maximale prestaties te leveren met kracht en enthousiasme – Carlos Tavares, topman PSA