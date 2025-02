Man sloopt boom om Hamilton in Ferrari te zien, wordt gearresteerd

Italië, wat een prachtig land is het ook. Een fan die Hamilton zijn eerste meters in de Ferrari wilde zien maken, heeft daarvoor een boom doormidden gezaagd. De overheid is niet onder de indruk.

Het zou kunnen dat je het nog niet hebt meegekregen, maar zevenvoudig F1 kampioen Lewis Hamilton gaat dit jaar voor Ferrari rijden. Op zijn veertigste begint de veelwinnaar aan wat velen verwachten dat zijn laatste kunstje zal zijn in de koningsklasse. Het is na McLaren en Mercedes pas het derde team waar LH44 voor uit zal komen. Wat dat betreft heeft hij zijn carrière net iets anders ingevuld dan zijn oude rivaal Fernando Alonso.

Raikkonen

De meest succesvolle coureur bij de meest legendarische renstal, dat levert nogal wat hype op. Wereldwijd, maar zeker ook in Italië. De hoop van de tifosi is dat Hamilton het team net dat zetje geeft waardoor er weer eens een titel gewonnen wordt. De laatste titel bij coureurs werd gepakt door Kimi Raikkonen in 2007. Een jaar later werd Ferrari nog een keer kampioen bij de constructeurs, omdat Heikki Kovalainen het tempo van uiteindelijk kampioen Hamilton dat jaar in de tweede McLaren niet kon volgen.

Beste duo

Sindsdien is het al veel te lang op een houtje bijten in Italië. Zodoende zijn andermaal kosten nog moeite gespaard om in ieder geval op papier het best mogelijke rijdersduo te hebben. De enige manier waarop het nog beter zou zijn dan Hamilton en Leclerc is geheel objectief gezien Verstappen en Leclerc of misschien Verstappen en Hamilton.

Premium CO2 als voeding

De verwachtingen zijn dan ook torenhoog. Zo hoog dat drommen fans zich om het testcircuit van Fiorano verzamelen om de eerste meter die LH44 maakt met de rode bolide te volgen. Nu stond daar alleen een boom in de weg. Niet verrassend, gezien het feit dat deze dagelijks gul een forse dosis premium CO2 gevoerd wordt door de Ferrari’s op het circuit.

Geveld

Onder luid gejuich van andere fans nam een Ferrari fan het op zich om dit boompje even te vellen. Lekker voor de kachel in deze tijd van het jaar. En het zicht op de baan werd er een stuk beter van. Uiteraard zijn er beelden en die zijn te zien op onder andere Reddit.

Too much of verdedigbaar?

Waar de politie in Italië op de Autostrada echter nog wel eens vriendelijk kan zijn voor scheurende Ferrari’s, zijn ze nu minder onder de indruk. De man is keihard in de kraag gevat door de polizia. Theoretisch kijkt hij potentieel aan tegen een aanklacht vanwege vandalisme, waar een straf van 6 maanden tot 3 jaar brommen op staat. Zo ver zien wij het niet komen. Maar ja, zo’n boom heeft ook niks misdaan en dit gaat wel net ietsje te ver toch? Of vind jij het verdedigbaar? Laat het weten, in de comments!