Deze 7 BMW’s hebben straks voorwielaandrijving

De klant blijkt geen purist te zijn.

Vroeger, voordat @Jaapiyo een merkvoorkeur begon te ontwikkelen, hadden ze bij BMW iets heel erg moois. Ze noemden het zelf: standaardaandrijving. Een atmosferische zes-in-lijn met achterwielaandrijving. Dat was het ware autorijden. Trillingsvrij, smeuïg en sportief. Mede omdat BMW zo halsstarrig heeft volgehouden aan dit concept, hebben ze hun imago mede hieraan te danken. Er zijn nu meer BMW’s dan ooit en dankzij de Groene Revolutie heeft BMW nauwelijks atmosferische motoren meer in de aanbieding. De enige atmosferische zes-in-lijn word geleverd in een motorfiets (de BMW K1600GT) en de enige atmosferische motor in een ‘auto’ is de range-extender uit de BMW i3.

Maar zelfs die digitale eierwekker op wielen heeft achterwielaandrijving. BMW heeft al zijn eerste stapjes gezet op het gebied van voorwielaandrijving en zoals je zou kunnen verwachten gaat dat alleen maar meer worden. Volgens AutoCar gaan BMW’s gaan gebouwd bouwen op het modulaire FAAR-platform. FAAR staat voor Front Antrieb ArchitektuR en is de basis voor een hele nieuwe invasie van voorwielaandrijvers in de BMW showrooms. Met deze 7 BMW’s kun je driften wel vergeten:

1. BMW 1 Serie Hatchback

De eerste auto die op het nieuwe platform gebouwd gaat worden is de BMW 1 Serie. Qua motoren is er keuze uit een range van drie- en viercilinder motoren. Opmerkelijk genoeg zijn er insiders die menen dat er zowel een vijf- als driedeurs variant van de 1 Serie gaat komen. Bij concurrenten Audi en Mercedes-Benz begint het pas bij vijf deuren.

2. BMW 2 Serie Gran Turismo

Nog zo’n leuke proefballon: de Gran Turismo reeks van BMW. Bij de naam Gran Turismo denk je onwillekeurig aan een sportieve variant, maar het zijn juist praktischere en comfortabelere BMW’s. Van de 2 Serie komt er ook zo’n versie. Deze auto komt in plaats van de 1 Serie sedan (F52), zoals deze in China verkocht wordt.

3. BMW 2 Serie Active Tourer

De huidige BMW 2 Serie Active Tourer bestaat al en was ook uitgerust met voorwielaandrijving. Die auto staat nog op het oude UKL-platform, de nieuwe zal ook op het FAAR-platform gebouwd gaan worden. Ondanks dat het niet een traditionele BMW is, verkopen ze erg goed. Logisch dat BMW deze in het gamma houdt. Per slot van rekening kun je bij Mercedes-Benz ook een B-Klasse bestellen.

4. BMW 2 Serie Gran Tourer

Jazeker, ook een van de meest verguisde BMW’s komt terug. Naar alle waarschijnlijk wordt de 2 Serie Gran Tourer een stukje hoger in de markt geplaatst. De auto staat op een verlengde versie van het FAAR-platform.

5. BMW iX1

Het grote probleem met de i3 is dat het een erg dure auto is om te bouwen. De auto is opgetrokken uit koolstofvezel. Daarmee is de auto erg licht en sterk, maar wellicht dat BMW iets te ver is doorgeschoten. Een beetje net zoals met de Audi A2. De opvolger van de i3 wordt hoogstwaarschijnlijk de iX1. Een compacte crossover, opgetrokken uit minder exotische materialen, maar met een vriendelijker prijskaartje. Of de auto net zo bijzonder vormgegeven wordt als de i3 valt te bezien. Wellicht dat toch te veel mensen afhaken bij de bijzondere lijnen van de i3. Kijk er niet raar van op als de auto gewoon een elektrische X1 wordt.

6. BMW X1

Mocht je de elektro-aandrijving niet kunnen waarderen, dan is de X1 waarschijnlijk de meest logische optie. De huidige BMW X1 is nog niet zo lang op de markt en de op een na laatste die gebruik maakt van het oude platform.

7. BMW X2

De laatste variant op het oude platform is de nu nog heel verse X2. Ondanks de ‘oudere’ basis is het design revolutionairder dan ooit voor een BMW. Er zitten nog net nieren op, maar de dubbele koplampen, de hofmeester knik en de L-vormige achterlichten zijn bijna niet erin terug te vinden. De opvolger van de X2 komt ook op het nieuwe platform te staan, maar voorlopig zul je het met deze beauty moeten doen.

Dan nu de hamvraag: moeten we hierom treuren? Als we kijken hoe @Wouter al driftend met zijn M135i door het leven gaat, dan is het een doodzonde. BMW stond altijd garant voor puike rijdersauto’s met fantastische motoren en de aandrijving op de achterwielen. In dit specifieke geval hoeven we er niet heel rouwig om te zijn. Zowel alle Mercedessen als Audi’s in deze klasse zijn gezegend met voorwielaandrijving en optioneel vierwielaandrijving. In dit artikel over layouts kun je precies zien wat de voor en nadelen zijn van een auto met achterwielaandrijving. Kort samengevat: het vreet de nodige ruimte en het is duur. Zeker met een hatchback wil je dat niet. Temeer er nauwelijks mensen zijn (zoals Wouter) die de achterwielaandrijving als een groot voordeel zien.

Daarbij: het zijn nog altijd BMW’s. In vergelijking met andere auto’s in de klasse zijn de BMW’s vaak nog altijd een van de meest dynamische. Zie het zo: voorheen was de viriele huisvader met voortplantingsdrang aangewezen op een Touran of Zafira. Nu kan hij een BMW kiezen. Als laatste: BMW moet wel auto’s aanbieden in segmenten die populair zijn. Het is geen gigantisch concern met heel veel merken, dus moet het merk zelf zorgen voor voldoende afdekking van alle segmenten.