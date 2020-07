RDW wil felle koplampen tegengaan met strengere APK

Niets is zo irritant als een felle koplamp die schijnt in je bakkes. De RDW is daarom van mening dat er strengere APK regels moeten komen.

Vonden we ledjes in 2007 nog heel bijzonder op de Audi R8. Tegenwoordig is het bijzonder als een auto geen led heeft. Daar zit ook een nieuwe uitdaging in voor keurmeesters van garages en keurstations die de APK doen. De verlichting van een LED-koplamp kan ontzettend fel zijn. Te fel soms.

Wat de RDW betreft komen er strengere controles om de felheid van koplampen aan te tonen. Het ministerie van Infrastructuur moet dan nieuwe eisen opleggen voor de APK-keuring. Keurmeesters gebruiken nu wel meetapparatuur om te kijken hoe fel een koplamp schijnt, maar deze zijn vaak niet berekend op de felheid van moderne LED-lampen. Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat door de komst van modernere lichten ook de felheid aan het toenemen is.

In sommige gevallen hebben bestuurders niet eens door hoe fel de koplamp van de auto is. Jij als bestuurder ervaart er de ergernis van. Bijvoorbeeld als je een tegenligger krijgt met felle verlichting, of in de achteruitkijkspiegel van iemand achter je. Het kan ook nog eens gevaarlijk zijn. Het licht kan zo fel zijn dat je even niets meer ziet.

Genoeg reden voor de RDW om het probleem van felle autoverlichting aan de kaak te stellen. De RDW wil dat keurmeesters apparatuur krijgen die exact kunnen meten hoe fel de verlichting is ter vervanging van de oude meetapparaten. Het is slechts een advies. Aan het ministerie van Infrastructuur de taak om er daadwerkelijk ook iets mee te gaan doen.