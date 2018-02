Vergelijking: de nieuwe BMW X4 versus de oude

Eens kijken hoe anders de nieuwste SUV-Coupé is.

Anders, dat is hij zeker. De X4 is het kleine broertje van de X6, die in 2009 werd gepresenteerd. De wereld stond op zijn kop door deze totaal onpraktisch lijkende en vooral vrij lelijke “Niche-U-V”, maar na twee generaties X6 en een derde op komst, begint het een fenomeen te worden. Er was zelfs behoefte aan een kleinere X6. Dit werd de in 2014 gepresenteerde X4 (F26). Waar de X6 zijn basis deelt met de X5, deelt de X4 zijne met de X3. En aangezien de X3 net vernieuwd is, betekent dat ook een nieuwe X4 (G02). Zijn gelijkenissen met de X3 zijn duidelijk, maar laten we hem eens onder de loep nemen in vergelijking met zijn voorganger.

Bij alle afbeeldingen staat bovenaan de nieuwe G02 in M40d trim, onderaan de oude F26 in XDrive35i trim.

Uiterlijk

De overgang van de F naar de G-generatie zorgde bij de 5- en 7-Serie voor meer evolutie dan revolutie. Met de X3 heeft BMW laten zien dat dat niet voor elk model hoeft te gelden en de X4 doet aan die strategie mee. Alleen op basis van het uiterlijk zijn er al vele veranderingen doorgevoerd. Goed, de vele vouwen en lijnen in de voorbumper (overigens deel van het M-Pakket) en de scherpe koplampen met angel-eye-achtige dagrijverlichting blijven. Maar de nieuwe, grote nieren, gecombineerd met anders gevormde koplampen geven de auto een ander aanzicht. Het is deels optische illusie, maar het zorgt er wel voor dat de auto een stuk robuuster op de weg ligt.

In het eerdergenoemde artikel over de nieuwe X4 zijn de nieuwe afmetingen al behandeld: verlengd met 81 mm, verbreed met 37 mm en 51 mm extra wielbasis. Centimeterwerk, wat gek is, aangezien de nieuweling er een stuk groter uitziet dan zijn voorganger. Het zijn vooral de verhoudingen die hier een rol spelen: net zoals de X3 dus. Dit heeft vooral te maken met de motorkap, die iets hoger lijkt te liggen ten opzichte van de voorruit.





Kijken we naar de achterkant, dan is er geen twijfel over mogelijk: de nieuwe X4 heeft hier een heel eigen gezicht meegekregen. Oké, dat gezicht zagen we al eerder op de X2, maar het geeft aan dat BMW een duidelijk verschil wil tussen de “normale” modellen en de “trendy” modellen, waar we de X3 in de eerste categorie kunnen plaatsen en de X2 en X4 in de laatste. Het resultaat: de X3 krijgt een vrij neutrale BMW achterkant mee en de X4 wijkt er compleet van af. De achterlichten bijvoorbeeld, langgerekt en de bekende BMW-vorm (de richtingaanwijzer in een apart “vak” boven de remlichten) is weinig aanwezig. Er is daarom wel wat GLC in de achterkant te herkennen, maar de concurrent van Das Haus heeft de hele vorm van de X4 gekopieerd dus die cirkel is in ieder geval rond.

Een klein maar effectief verschil is het verplaatsen van het kenteken: bij de oude zit die tussen de achterlichten, bij de nieuwe in de bumper verwerkt. Ook hier geeft het de auto een ander aanzicht. Uiteraard volgt alles de vorm van een coupé. Waar de oude X4 een vloeiende lijn van achterklep tot dak had, zit er bij de nieuwe X4 een achterspoiler in verwerkt. Een kleine, maar toch een aanwezige.





Interieur

In de cockpit geen verrassingen omdat deze regelrecht is overgenomen uit de X3. Wat dat betekent ten opzichte van de oude X4: alles is nieuw, maar toch herkenbaar. Ik durf te stellen dat een F26-eigenaar zo in de G02 kan stappen en zich gelijk thuis voelt. Toch opvallend, want als we alles onder de loep nemen valt toch op dat alles veranderd is. Over het algemeen is de oude X4 heel recht-toe-recht-aan, wat voor een overzichtelijk dashboard zorgt. In de nieuwe X4 kenmerkt een schuine lijn bijna elk detail: de luchtroosters, aluminium versierstukken, op en rondom de automaatpook, rondom de bediening voor de climate control: alles reflecteert een soort driehoekvorm. Het zorgt ervoor dat het dashboard er net even iets speelser uitziet, zonder dat de ergonomie eronder lijdt.

De belangrijkste veranderingen in de technologie zijn het nieuwe digitale instrumentarium, het infotainmentsysteem wat nu boven op het dashboard zit en niet erin verwerkt en een extra schermpje voor de climate control. Het infotainmentsysteem werkt nu ook als touchscreen, maar het befaamde iDrive systeem kun je ook nog steeds met de grote draaiknop met touchpad blijven bedienen. Deze verandert niet van plek.





Werp een blik achterin en ook daar zul je niet verrast zijn. De aflopende daklijn is het verkoopargument voor de X4, maar het is belangrijk dat de achterpassagiers niet te krap zitten daardoor. Bij de nieuwe X4 zien we een verlaging in het dak net boven de hoofdsteunen: dit is een opbergruimte voor de lamellen wanneer je het optionele panoramadak wilt “openen”. Of dit ten koste gaat van de hoofdruimte is niet bekend, maar echt bevorderend is het ook niet. Wel kun je je benen beter kwijt: de verlengde wielbasis zorgt voor een toename van 2,5 cm op de achterbank.

Klagen over afmetingen op de achterbank is natuurlijk een beetje overbodig, als je daar echt zo veel waarde aan hecht kun je beter een X3 kopen. Maar volgens BMW schijn je rianter te zitten op de achterbank van de nieuwe X4.





Techniek

De F26 kreeg bij introductie drie benzine- en drie dieselmotoren. De topmotoren bestonden eerst uit de XDrive35d en XDrive35i, later werd hier de M40i aan toegevoegd, een dikke geblazen zes-in-lijn in het vooronder, goed voor 360 pk. De G02 krijgt ten eerste alleen de keuze uit een achttraps automaat en vierwielaandrijving. Ergens jammer van de automaat, maar logisch voor het type auto. Evenals de AWD, dat is ook gewoon logisch voor een verhoogde BMW.

Qua motoren krijg je ongeveer hetzelfde arrangement als de oude X4, maar nu is de M40i gelijk bij introductie verkrijgbaar. Ook hier een geblazen zes-in-lijn blok met 360 pk en 500 Nm koppel. Een toevoeging is de M40d, een geblazen zes-in-lijn diesel met 326 pk en 680 Nm. Vooral de laatste twee lijken toegevoegd te zijn om het sportieve karakter te benadrukken, maar grote broer X3 krijgt deze motoren ook. Niet uniek dus.

Conclusie

Op alle fronten benadrukt de nieuwe X4 het feit dat je deze auto niet specifiek koopt omdat je een handige SUV wilt, maar een stijlvolle. Waar de F26 een voorzichtige evolutie was van de vorige X3, is de G02 een compleet eigen weg ingeslagen en laat zien dat BMW dit stukje van de markt zeer serieus neemt. Dat stijlvolle nemen veel mensen met een korreltje zout, maar de behoefte aan een tweede X4 laat zien dat BMW toch succes boekt in dit segment. Er is dan ook weinig mis met voor de X4 kiezen, mits je zo eigenwijs bent om een SUV-Coupé te willen. Zoals het gezegde luidt: niches zijn er om te vullen…