Prijzen Fiat 500e bekend, plus extra model - Autoblog.nl

En naast de prijzen van de Fiat 500e hebben we ook de spiksplinternieuwe Fiat 500 3+1!

De nieuwe Fiat 500e moest de heetste auto van 2020 worden. Helaas gooide het coronvirus een beetje roet in het eten. Zeker in Italië waren de gevolgen enorm. Veel bedrijven moesten daarom doen aan schadebeperking. Zeker Fiat, dat ook nog eens afhankelijk is van heel erg veel toeleveranciers die ook allemaal temaken kregen met de lockdowns.

Fiat 500e 3+1

De onthulling van de 500e vond weliswaar plaats, maar daar bleef het vervolgens bij. Maar nu is er nieuws, want dit is de Fiat 500e 3+1! En net als met de beste verpakkingen van Snickers, Lions of Nuts’, gaat het om 4 stuks. Deuren in dit geval. De gewone Fiat 500e is namelijk een driedeurs (aan elke zijkant één + de achterklep. De 3+1 krijgt er een kleintje aan de zijkant bij.

De Fiat 500e 3+1 is overigens niet langer of breder. Je krijgt er simpelweg een praktische deur bij. Sterker nog, je moet echt goed kijken wil je zien dat je te maken hebt met een vierdeurs Fiat 500. Wel is de 500 met vier deuren iets zwaarder: 30 kilogram om precies te zijn.

Prijzen Fiat 500e

Naast deze nieuwe uitvoering zijn ook de prijzen van de Fiat 500e bekend. De goedkoopste is de 500e Action. Deze heeft als enige 95 pk en haalt 180 km op een volle accu. Kosten: 24.900 euro. Dat is dus vooral een lokkertje. Je wil namelijk minimaal de ‘500 Passion’. Deze heeft naast een hoop passie namelijk een groter accupakket, meer vermogen en maar range: 320 km volgens de WLTP. Deze is er vanaf 28.600 euro.

De goedkoopste Fiat 500e Cabrio is de Passion met de 42 kWh batterij. Deze kost 31.600 euro. Tenslotte de vanafprijs voor de Fiat 500e 3+1: die bedraagt 30.600 in Passion-trim. Alle uitvoeringen zijn naast de Passion-uitvoering ook leverbaar als Icon en La Prima.

