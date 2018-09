Nieuw! Tesla nu ook een schadeherstelbedrijf

De Amerikaanse autofabrikant is van alle markten thuis.

Het zou best wel relaxed zijn als je bij schade gewoon een belletje kunt plegen naar je eigen dealer in plaats van de auto te brengen bij een louche schadeherstelbedrijf. Tesla neemt het voortouw in dit concept, want Elon Musk heeft bekendgemaakt dat zijn automerk in-huis schades gaat herstellen. Dat maakte de ondernemer duidelijk via Twitter.

Musk is niet tevreden over de gang van zaken bij derde bedrijven. Zo moeten sommige Tesla-rijders soms weken of zelfs maanden (al lijkt ons dat wat overdreven) wachten op de juiste onderdelen. In de tussentijd kan er niet worden gereden met de auto. Dat moet sneller kunnen, aldus de CEO. Wie een aanrijding heeft gehad met zijn of haar Tesla moet straks voortaan bij het merk zelf aan kunnen kloppen voor een reparatie.

Musk laat weten sommige reparaties binnen een dag of zelfs binnen een uur opgelost te willen hebben. Doel is om de auto nog beter te maken dan voor het incident, aldus de topman. Het feit dat alle onderdelen in voorraad zullen zijn en dat er niet gewacht hoeft te worden op toestemming van een verzekeringsmaatschappij zal een wereld van verschil maken volgens Musk.

Foto: aan deze Tesla Model X valt weinig te repareren