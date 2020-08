BMW X5M Competition- rijtest en video van het monster met 625 pk

Wat krijg je als je een M5 kruist met een X5? En of de BMW X5M te pruimen is, vinden we uit in een rijtest.

Als petrolhead

Mijn petrolhead huilt altijd een beetje bij het aanschouwen van dit soort SUV’s. Ze zijn zwaar, hoog, onzuinig en altijd langzamer dan hun “lage” broertjes en zusjes. Ze zijn ook vreselijk duur (helemaal in Nederland), maar dat maakt ze ook tot status-symbool. Colin Chapman (Lotus) zei het ooit al:

simplify, then add lightness

Wat BMW met de X5 heeft moeten doen, is zo ongeveer het tegenovergestelde. Zo moeten de nadelige effecten van het te hoge zwaartepunt gecorrigeerd worden met actieve rolstabilisatie. En 300 pk, dat is feitelijk niets voor een auto in het formaat X5. Gelukkig heeft de X5M Competition zelfs 625 pk, een hoeveelheid waar supercars zich niet voor hoeven schamen.

Als (patserige) Rotterdamse huisvader

Tja. Fantastisch natuurlijk dat dit kan. Het vermogen van een 911 Turbo in een praktische verpakking. In een mooie, praktische verpakking zelfs. Het hele gezin vervoeren inclusief belachelijk veel bagage: geen probleem. Ondertussen 99,99% van het Nederlandse wagenpark afdrogen: ook geen probleem. Een lekker potje sturen: ook al niet.

En dat dat laatste mogelijk is, moet ook de interesse wekken bij de meest verstokte “Lotus” rijder die fan is van pure automobielen. Ik houd daar ook van, maar de hoeveelheid technologie die (met name) de Duitse autofabrikanten in dit soort SUV’s weten te stoppen is bijna onvoorstelbaar. Wat je er vervolgens mee kan doen ook.

M xDrive – wij zijn fan

Vroeger was vierwielaandrijving bedoeld om te voorkomen dat je op een drassig veld je vast rijdt. Potentieel gebeurt je dat nog steeds met de X5M overigens, want de offroad kwaliteiten van de high-performance banden zijn erg beperkt. Niet dat het echt uitmaakt, want daar koopt bijna niemand een X5(M) voor.

Met 625 pk heb je echter alle wielen nodig om het allemaal nog een beetje op de weg te krijgen. De M xDrive vierwielaandrijving is daarin echt fantastisch. Soms is er een toefje overstuur, maar nooit zo veel dat het echt link wordt. Onderstuur is makkelijk uit te bannen door gas te geven.

Op de achteras is bovendien het actieve M sperdifferentieel gemonteerd, wat de kracht tussen beiden achterwielen nog kan verdelen. En ja, ook een X5M rijdt zoals je bij een BMW verwacht. Het merendeel van het vermogen gaat naar de achteras, zeker in de sport-stand. Als je netjes rijdt, dan mag je je vooral verbazen over hoe makkelijk en snel de X5M zich uit de bochten katapulteert. Wil je je wat meer uitleven, dan moet je vroeger op het gas. En dan wordt het feest, want de achterkant van de X5M zet dan een vrolijk driftje in. Net als de M5 en M8 dus, maar die beide modellen hebben ook nog een modus waarbij de voorwielaandrijving wordt uitgeschakeld. Toch is het bizar dat een vierwielaandrijver met 315 mm brede banden zo veel power naar achteren kan gooien dat je dit er mee kan doen.

X5M tilt zijn binnenste voorwiel op

Alles is groot en bizar, maar ook behoorlijk high-tech. Je voelt ook dat het onderstel heel hard voor je bezig is en dat er “vreemde” dingen gebeuren. Buiten de auto is ook goed te zien wat er gebeurt: tijdens de rijtest van de BMW X5M tilde die het binnenste voorwiel op als je echt aan het boenderen bent.

Dat komt door de actieve rolstabilisatie. Een stabilisatorstang op de voor- en achteras beperken de rolbewegingen van de carrosserie en daarbij geldt hoe stijver hoe beter. Dat heeft echter ook nadelen voor het veercomfort. Als je rechtdoor rijdt op een hobbelige weg is een auto zonder stabilisatoren veel comfortabeler. De wielen kunnen dan onafhankelijk van elkaar mee bewegen met het wegdek, carrosserie en inzittenden bewegen dan veel minder.

Na (lucht)vering en adaptieve demping hebben we nu (al een tijdje) actieve rolstabilisatoren die het beste van beide werelden combineert. Tijdens sportief bochtenwerk wordt op basis van snelheid, rijhoogte, rolbeweging van de carrosserie, mate van inveren, frictiegraad van het wegdek berekend wat de rolstabilisatoren moeten doen. Elektromotoren draaien de stabilisatorstangen in tegengestelde richting en elimineren daardoor de rolbeweging. Tot zover de theorie, want in de praktijk tilt een BMW X5M daardoor dus een voorwiel op.

M TwinPower Turbo V8

Onder de motorkap van de X5M vinden we de veel toegepaste 4,4-liter V8. Twee turbo’s, VANOS, directe injectie en alle andere moderne technologie maken voor een indrukwekkend pakket aan power. De maximale trekkracht van 750 Nm is over vrijwel het gehele toerenbereik beschikbaar (1.800-5.800 tpm). Ook de bak is een bekende: de ZF 8-traps automaat. Speciaal voor de M-modellen zijn er drie schakelprogramma’s: van comfortabel tot ultra-sportief.

De tijd dat we genoeg zouden hebben aan driehonderd hele paardenkrachten is lang achter ons gebleven: de X5M Competition heeft 625 pk, de reguliere X5 moet het doen met 600 pk. Gezien het extra gewicht ten opzichte van de M5 en M8 levert de X5M 0,6s in op de sprint. De nul tot 100 doet de X5M Competition nu in 3,8 seconde. Van stilstand tot 200 duurt 13,4s. Standaard zijn ze begrensd op 250 km/u, maar met het optionele M Driver’s Package wordt de begrenzer opgerekt naar 290 km/u. De topsnelheid van de BMW X5M redden we net niet tijdens de rijtest.

Het is ook nog gewoon een X5

Aangezien de X5 toch al geen prijzen ging winnen qua lichtgewicht constructie, kon BMW nog wat fijne features inbouwen. Mini-me (mijn zoon) en mijn dochter keurden de X5M direct goed: kleur is top, lekker groot en er zitten ook nog eens schermpjes achterin. Heel veel is er ook weer niet voor nodig om ze enthousiast te krijgen.

De beste uitvinding sinds gesneden brood, vind ik de rollo. Het gedoe is altijd dat je die zelf in en uit moeten schuiven, erg vermoeiend allemaal. Bij de X5 hoeft dat niet, maar er is nog meer! Stel je wilt wat grote zaken vervoeren of wilt voorkomen dat je honden op de rollo kwijlen. Je kent het probleem vast en bij BMW duidelijk ook. Vandaar dat de rollo van de X5 met een druk op de knop automatisch in de vloer kan verdwijnen. Briljant.

Prijs en conclusie

Prijzig is het allemaal wel, de X5 M doet minimaal € 202.916, de X5 M Competition kost € 216.416. Voor 1400 euro meer kan het ook een wat meer onpraktische BMW X6M of X6M Competition zijn.

Overigens is de keuze echt bizar groot in dit segment: de RS Q8 is mooier, maar rijdt saaier. De GLE 63 AMG komt dicht bij de X5M in de buurt. Andere SUV’s met 600 pk dan nog? Jazeker, bijvoorbeeld de chique Bentayga, de heftige Lamborghini Urus, de Porsche Cayenne (Coupé) of anders een Range Rover, RR Sport of Velar. Hoe moet je in godsnaam hier nog een keuze uitmaken he.

De BMW is wel de leukst sturende, de X5M verraste door een behoorlijk speels weggedrag, hij had best nog even mogen blijven na de rijtest.