BMW X7 facelift wordt heel erg, eh, bijzonder

Auto-ontwerpers hebben het niet zo heel erg makkelijk. Wij liefhebbers willen ‘gewoon’ dat het mooi is. Prima. Maar de fabrikant heeft rekening te maken met regelgeving, modeverschijnselen, emissie-eisen, veiligheidseisen, packaging en ga zo maar door. Daardoor ben je redelijk beperkt in wat je kan doen. Want je moet ook nog eens vernieuwend zijn.

De nieuwe BMW X7 facelift wordt een nieuwe stap in een nieuwe richting. De neus is namelijk heel erg eh, bijzonder. De eerste folderfoto van de LCI X7 (G07) is gelekt en verscheen het eerst op ixforums.

De koplampen worden platter dan ooit. Dermate plat dat BMW meer ‘lamp’ nodig heeft om alle lichtfuncties te kunnen huisvesten. Daarom krijgt de BMW X7 facelift-versie een extra koplampunit. Het bevestigt het beeld dat we al kregen van de door @autogek gespotte X7:

Wennen

Of je het mooi of lelijk vind, is uiteraard persoonlijk. In principe heb je met een X7 voldoende ‘vleesch’ om mee te werken. Als je het weglaat, wordt de neus van de Range Rover-concurrent alleen maar massiever (zoals bij de BMW iX, afbeelding onder). Het doet wat denken aan wat Lynk & Co doet met de 01. Het is sowieso geen toevalstreffer, want ook de nieuwe BMW 7 Serie zal een dergelijke layout qua koplampen gaan krijgen. Wen er dus alvast maar aan.

De BMW iX heeft alleen de platte koplampen en oogt ietwat massiever.

Verwacht verder een hoop logische facelift-updates voor de BMW X7 LCI (Life Cycle Impulse). Denk bijvoorbeeld aan het digitale instrumentenpaneel en infotainmentscherm van de BMW i4. Verder zullen er nieuwe kleuren, wielen en bekledingen beschikbaar zijn, alsmede wat nieuwe opties. Er moet immers toch een reden zijn om de upgrade te maken.

Voor de context, dit is het huidige model.

Techniek BMW X7 facelift

In motorisch opzicht is het nog eventjes in het duister tasten. In principe verwachten we niets minder met 6 cilinders. De X7 is populair in de VS. BMW bouwt ‘m zelfs daar (in Spartanburg), net zoals Mercedes de Mercedes-Benz GLS in Tuscaloosa bouwt. En daar in het land van DJ Jazzy Jeff vinden ze een V8 wel zo prettig.

Alpina XB7

In Nederland kunnen we hoogstwaarschijnlijk een nieuwe plug-in hybride verwachten. Het lijkt aannemelijk dat dat de ’45e’-configuratie is die we kennen uit de BMW 5 Serie en 7 Serie. Er komt geen M-topmodel, maar wel een Alpina XB7. Die laatste kun je in de VS gewoon bij elke BMW dealer bestellen.

