TECHART geeft voorproefje op de Porsche 992 GT3

En het is een lekker dik apparaat geworden. Voor zover een reguliere 992 dat al niet is.

Een nieuwe Porsche 911, natuurlijk kun je er dan donder op zeggen dat TECHART ermee aan de slag gaat. Niet te zuinig ook, de Duitse tuner heeft flink wat registers opengetrokken om met de 992 iets anders neer te zetten. De gepimpte 911 lijkt een voorproefje op de toekomstige GT3. Zo is er een flinke achterspoiler gemonteerd en heeft de Porsche een nette stance.

Om ongetwijfeld reacties uit te lokken monteerde TECHART (je hoeft niet zo te schreeuwen, ik ben niet doof) een setje gouden Daytona II wielen. Over smaak valt niet te twisten zullen we maar zeggen. Voor meten deze wielen 20-inch, achter is het 21-inch. De tuner zegt er wel bij dat de auto helemaal naar eigen smaak kan worden samengesteld. Geen man overboord dus als deze configuratie niet je ding is.

Naast de opvallende velgen, andere diffuser en achterspoiler spreekt TECHART over een emotionele upgrade met betrekking tot het uitlaatgeluid. Dit is uiteraard altijd lekker. De huidige nieuwe auto’s met benzinepartikelfilters verpesten de pret, alhoewel de 992 met sportuitlaat echt niet lullig klinkt.

Kan deze 992 door de beugel, of heeft TECHART het verkeerd aangepakt en is de 992 in deze vorm een mislukkeling? Gooi je mening in de comments.