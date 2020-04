‘BMW X8 M wordt hybride SUV met 760 pk’

Volgens dit gerucht wordt de ‘coupé-SUV’ BMW X8 M met 760 pk de sterkste M-auto ooit.

Hoewel we er nog niks officieels over hebben gehoord, hebben we er al meermaals over kunnen schrijven: de BMW X8 M. Hét toekomstige topmodel van BMW. Om even een korte samenvatting te geven: een coupé-SUV met vier stoelen, een hybride aandrijflijn en 700 pk. Althans… Klopt dat laatste wel? Volgens Car Magazine niet.

Zij claimen namelijk dat de aankomende BMW X8 M een maximaal systeemvermogen van maar liefst 750 bhp gaat krijgen, ofwel 760 pk. Dat is bizar veel. Natuurlijk gaat een über SUV dat nodig hebben, maar dan nog. Ook het koppel is absurd: maximaal 999 Nm. Typisch een auto waarbij je de elektronische hulpmiddelen maar beter aan kan laten staan.

Nu is het wel tijd voor de kritische noot. Het tijdschrift rept namelijk met geen woord over bronnen. In de kop staat het woordje ‘scoop’, maar op basis waarvan is niet duidelijk. Het nemen van een korrel zout is dus aan te raden.

Andere info uit deze scoop: BMW noemt deze kolos intern ‘Project Rockstar’ en gaat de auto on-demand achterwielaandrijving geven. Deze rockster wordt een plug-inhybride en gaat technologie uit de BMW iNext gebruiken, een volledig elektrische SUV. Voor deze auto belooft BMW een bijzondere actieradius van ruim zeshonderd kilometer. Dat betekent volgens Car Magazine echter niet dat de X8 M ook een lange actieradius krijgt: hoge prestaties worden in de kolos namelijk belangrijker bevonden dan het milieu. Zoals het eigenlijk ook wel hoort, in een M-auto.

Wat dat betreft wordt de X8 M een beetje net als die hybride hypercars als de McLaren P1 van zo’n zes jaar geleden. Het gebruiken van milieuvriendelijke PHEV-technologie om extreem brute auto’s te kunnen bouwen. Naar verluidt gaat de elektromotor in deze BMW zo’n 203 pk kunnen leveren. De bestuurder van een X8 M kan dus zelfvoldaan rondrijden – want een PHEV – en genieten van belastingvoordelen, terwijl bijna driekwart van het vermogen van de benzinemotor komt. Klinkt dat niet als een goede deal?

