Porsche: handgeschakelde 7-bak is terug

En hij komt naar Europa.

Sommige autoliefhebbers vinden dat een Porsche het fijnste rijdt als automaat. Andere zijn van mening dat alleen een handbak de juiste transmissie is. Voor die laatste met getrainde rechterarm komt Porsche weer terug met een handbak met 7 versnellingen. In 2012 werd in de zevende generatie 911, de 991, ook al een handgeschakelde 7-bak gelegd. Er is nu ook wat meer informatie over de nieuwe 911.

Handgeschakelde 7-bak

De zevende versnelling is uiteraard een overdrive. Brandstofbesparend en het reduceert geluid. Niet bepaald de twee punten die als eerste bij je op zullen komen als je aan een Porsche denkt. Door te kiezen voor een handbak in plaats van een PDR bespaar je 45 kilogram op de 911. De handgeschakelde 7-bak is alleen te verkrijgen in de Carrera S en 4S. Om met de hand te kunnen roeren hoef je geen extra zak geld mee te nemen. De handbak is namelijk zonder meerprijs beschikbaar. Je krijgt er zelfs nog een extraatje bij: de handgschakelde 7-bak krijgt standaard het Sport Chrono-pakket.

Sport Chrono-pakket

Het pakket omvat een aantal leuke toevoegingen. Zo meet de 911 met handgeschakelde 7-bak de bandentemperatuur. Blauw voor weinig grip en wit voor de optimale temperatuur. Verder krijg je verschillende rijmodi en PSH Sport Mode. Mocht je het circuit op gaan komt ook de Porsche Track Precision app van toepassing. Met de stopwatch kun je meteen de rondetijden bijhouden. Van 0-100 moet de 911 kunnen redden in 4,2 seconde. Verder krijg je bij de handgeschakelde 7-bak dynamische motorsteunen.

Nog meer nieuws

Buiten de versnellingsbak wordt de 992 in 2021 nog iets luxer uitgevoerd. Het InnoDrive systeem wordt toegevoegd. Deze adaptieve cruise control gebruikt de navigatie-data. Zo kan de 911 anticiperen op wat komen gaat en weet hij wanneer hij kan accelereren. De ‘nieuwe’ 911 krijgt ook Smartlift. Op basis van GPS-gegevens doet de Porsche zijn neusje vanzelf omhoog, geen schrapende bumpers meer bij hoge verkeersdrempels dus. Smartlift kan ook geactiveerd worden met een druk op de knop. Nieuw is ook het ‘930 leder’ met ruitjespatroon, lichtgewicht en geluidswerend glas en de mogelijkheid tot 7 kleuren interieurverlichting. Porsche komt voor het exterieur ook met een nieuw kleurtje, Python Green. Goed nieuws, de 911 komt ook naar Europa.

Zou jij de 911 met handgeschakelde 7-bak samenstellen?