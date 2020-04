Dit is de ruigste Mercedes Vito van vandaag

Mocht je interesse hebben, kun kun je de ruigste Mercedes Vito aan je wagenpark toevoegen.

De Mercedes-Benz Vito is een auto die inmiddels al bijna niet meer opvalt. De bedrijfswagen zien we geregeld in allerlei gedaantes voorbij komen. Naast de verplichte bestelbus uitvoering, zie je ze ook als camper, luxe taxi of dubbel cabine.

Stoer

Kortom, je kan alle kanten op met de Mercedes-Benz Vito. Er zijn zelfs best wel vlotte Vito’s van de firma Brabus, maar vandaag gaan we niet kijken naar een luxe, snelle of juist hele gele Vito. Nee, vandaag gaat het maar om één ding: hoe stoer kun je een Vito maken?

Iglhaut

Nou, zo stoer als de Vito die je ziet op de foto’s. Dit moet namelijk wel de stoerste Vito zijn die we ooit zagen. Helemaal standaard is de Vito niet meer. De populaire bedrijfsbus is namelijk flink onder handen genomen door de firma Iglhaut. Iglhaut doet eigenlijk hetzelfde als wat Dangel doet met Peugeots en Citroens.

Bodemspeling

De Vito is behoorlijk verhoogd. Dit uiteraard om meer bodemspeling te creëren. Maar het zijn niet alleen maar cosmetische wijzigingen puur en alleen vanwege de looks. Er is namelijk een zeer serieus vierwielaandrijvingsysteem geinstalleerd. Deze is voorzien van drie differientelen, net zoals de Mercedes-Benz G-Klasse dat ook heeft.

2017

Het leuke is dat de zwarte bumpers van de Vito nu extra stoer staan, maar gewoon standaard zijn. Het plaatje klopt zo helemaal bij de ruigste Mercedes Vito van vandaag. Dit exemplaar komt uit 2017 en heeft in de tussentijd slechts 8.145 km gelopen. Heel veel haast moet je niet hebben, want de zware bus is voorzien van een dieselmotor met 190 pk.

Alpenlanden

In Nederland ga je deze auto niet snel tegenkomen, naast de prijs van 77.390 euro. Er zijn vrij weinig situaties waarbij er sprake is van personenvervoer en een lastige ondergrond. In Alpenlanden daarentegen zijn ze behoorlijk populair. Mocht je overigens een andere bus willen voorzien van vierwielaandrijving met tussenbak en differentiëlen, dan kan dat overigens ook. Bij Iglhaut pakken ze ook de VW Transporter, Crafter en MB Sprinter aan.