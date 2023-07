Ruime C-segment stationwagon (30K): AB Advies

Voor de lange tripjes door Europa is zo’n ruime C-segment stationwagon alles wat je nodig hebt, natuurlijk.

Vandaag zoeken we een auto voor Autobloglezer Jens! Jens heeft al weer 6 jaar geleden zijn huidige auto gekocht, een Hyundai i20 van – toen – twee jaar oud. Het bleek een geweldige auto. De i20 reed namelijk uit de kunst, was goedkoop in onderhoud en de aanschafprijs was heel goed te doen voor zo’n compleet uitgeruste auto.

Alles was prima. De i20 voldeed namelijk prima aan Jens zijn behoeftes en werd voornamelijk voor woon-werkkilometers gebruikt. Maar waarom moet ‘ie dan toch weg? Nou, dat heeft Jens ons dus verteld en gaan wij jullie ook vertellen, want hij heeft namelijk een avontuurlijk ingestelde vriendin gekregen in de tussentijd. Dat is heel erg leuk natuurlijk, want ze maken geregeld roadtrips door Europa.

Ruime C-segment stationwagon

En daar kwamen uiteindelijk de tekortkomingen van de i20 naar boven. De handgeschakelde vijfbak en compacte motor zorgen ervoor dat je bij 130 km/u meer dan 3.000 toeren op de klok hebt staan. Niet echt relaxed als je naar Lissabon of Malmö wil rijden. Ook zou een beetje extra ruimte niet verkeerd uit komen. Jens heeft zitten twijfelen tussen een crossover of stationwagon. Jens vindt alleen de wegligging veel minder bij een crossover, dan bij een stationwagon het geval is.

Nu kan Jens vrij eenvoudig overstappen op een i30 stationwagon, maar welke opties zijn er nog meer? In het budget moet je toch heel erg veel kunnen uitkiezen?

De wensen en eisen voor de ruime C-segment stationwagon voor Jens kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: Huidige auto: Hyundai i20 GB-2015 / vorige auto’s: n.v.t. Koop / lease: Koop Budget: €30.000 Jaarkilometrage: 15.000 – 20.000 Brandstofvoorkeur: Benzine/ (plug-in) hybride Reden aanschaf andere auto: Huidige auto word te klein Gezinssamenstelling: 2 Voorkeursmerken / modellen: Toyota Corolla station, Hyundai i30 wagon No-go merken / modellen: Renault, Dacia, peugeot

Toyota Corolla Touring Sports Hybrid Dynamic (E210)

€ 28.900

2021

35.000 km

Wat is het?

De meest verstandige keuze die je kan maken voor welke auto dan ook is een jong gebruikte Toyota met dealergarantie. De Corolla Touring Sports is een serieus goed uitziende en ruime C-segment stationwagon waar eigenlijk niets mis mee is. Dit is zo’n auto die nergens direct in uitblinkt, maar ook nauwelijks steken laat vallen. Vroeger zouden we zeggen dat het saai is, maar tegenwoordig is er weinig verschil met concurrenten qua exterieurdesign en interieur.

Hoe rijdt het?

In vergelijking met de Hyundai i20 rijdt het meesterlijk! Er is keuze uit twee aandrijflijnen: een 1.8 met 140 pk en een 2.0 met 180 pk. Ga voor die laatste. Het verbruik is nauwelijks hoger maar het is net eventjes wat vlotter. Zeker als je wat meer kilometers maakt is het wel lekker. Qua sturen is het gewoon prima, maar zeker niet inspirerend. Dit is een auto die héél veel mensen moet aanspreken, die rationeel denken.

Kosten

Verbruik: 1 op 17,56

Brandstof: € 210

Gewicht: 1.345 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 60

Verzekering: € 95

Kosten per maand: € 365

Onderhoudsprognose

Een jong gebruikte Toyota met dealergarantie: dat kan niet fout gaan! En dat klopt ook wel, want de Toyota Corolla heeft de naam bijzonder betrouwbaar te zijn. Deze generatie is ook nog eens vrij jong, dus grote gebreken moeten nog aan het licht komen. Qua onderhoud valt het dus allemaal reuze mee.

Afschrijvingsprognose

Dit is het enige punt waar je relatief pijn gaat lijden, want vanaf 30.000 euro ga je natuurlijk wel wat afschrijven de komende jaren. Aan de andere kant, je krijgt pas te maken met de afschrijving op het moment dat je de auto verkoopt. Overigens zijn Toyota’s relatief waardevast, mede vanwege de betrouwbaarheid.

Kia Ceed Sportswagon DynamicPlusLine (CD)

€ 29.945

2021

35.000 km

Wat is het?

Een Stationwagon op basis van de Kia Ceed. Ja, bij deze generatie komt de apostrof te vervallen. De vorige generatie Cee’d was niets om je voor te schamen, deze (huidige) generatie is gewoon erg goed te noemen. Gewoon minimaal net zo goed als de rest van het C-segment op dit prijsniveau. In dit geval is er een PHEV-aandrijflijn.

Hoe rijdt het?

In basis is deze Kia niet verkeerd, maar je merkt wel dat dit niet de meest krachtige PHEV ooit gebouwd is. Het is een geweldige auto als je veel kleinere stukjes rijdt in stedelijke omgevingen en af en toe op pad gaat. De 1.6 GDI-motor is geen krachtpatser en de elektromotor is ook bescheiden. Dus op langere afstanden houdt het niet over. Met een PHEV zijn de pk’s niet ‘groot van stuk’, als het ware. Maar aan de andere kant is alles relatief. Vanuit een i20 is dit een oase van rust met extreme prestaties.

Kosten

Verbruik: 1 op 28,17

Brandstof: € 126

Gewicht: 1.508 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 38

Verzekering: € 80

Kosten per maand: € 244

Onderhoudsprognose

We schatten de onderhoudsprognose van de Kia ongeveer op het zelfde niveau als de Toyota Corolla. ok hier kun je ze vinden met dealergarantie, wat natuurlijk gewoon fabrieksgarantie is die nog een tijdje geldt. Dat is precies de reden dat we de Kia aanraden, want daarbij is de garantie nog wat langer.

Afschrijvingsprognose

Deze auto kost nieuw zo’n 38 mille, dus verwacht nog even een flinke afschrijving. Natuurlijk is het wel zo dat hoe langer je ermee doorrijdt, hoe meer de afschrijving afvlakt. Maar dat is wellicht het enige financiële nadeel aan de Kia Ceed PHEV.

Cupra Leon Sportstourer 1.4 eHybrid VZ Business

€ 31.850

2021

25.000 km

Wat is het?

Een snelle luxe Seat Leon, maar dat is te kort door de bocht. En toch ook weer niet. Cupra is het sportieve premium-merk van Seat dat Seat binnenkort overbodig maakt. In vergelijking met de andere auto’s in dit overzicht is het een relatief moderne auto. Qua infotainment en uitrusting merk je dat wel. Het is een beetje een semi-yolo, omdat de goedkoopste in Nederland net niet in het budget valt. Toch, als je zoekt naar een ruime C-segment stationwagon met een klein beetje sjeu, zouden we ‘m zeker adviseren.

Hoe rijdt het?

Ja, de Cupra Leon stuurt beter dan de Aziaten. Dat niet alleen, de aandrijflijn heeft (veel) meer pit. Sterker nog, gerenommeerde tuners weten er tot wel 300 pk uit deze combinatie te halen. Maar het is vooral het koppel dat het zo’n fijne combinatie maakt. De Cupra voelt veel sneller aan en is dat ook gewoon. Nadeeltje: als je gebruik maakt van die power is dat ook te zien aan het verbruik, maar bij de Corolla en Ceed heb je de optie niet. Qua sturen is de Cupra niet zozeer minder comfortabel dan bovenstaande twee, maar je hebt wel iets meer dynamiek en stabiliteit. Toppertje, dit. Oh, qua verbruik: dit is een gemiddelde dat mensen daadwerkelijk halen, maar houd er rekening mee dat het verbruik bij een PHEV zeer variabel kan zijn.

Kosten

Verbruik: 1 op 28,82

Brandstof: € 123

Gewicht: 1.604 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 42

Verzekering: € 100

Kosten per maand: € 265

Onderhoudsprognose

Ondanks dat de TSI motoren een slechte naam hebben, geldt dat voornamelijk voor de motoren tussen de periode 2008-2012. Het olieboten imago is dus al meer dan 10 jaar oud. Het is een behoorlijk beproefde aandrijflijn. In veel gevallen zit er overigens nog fabrieksgarantie op en anders nog wel ‘verse’ dealergarantie. Over het algemeen hebben Aziaten een iets betere naam qua betrouwbaarheid, maar hey, dit is niveautje verjaardagsborrelpraat.

Afschrijvingsprognose

Dit is een lastige, want vooralsnog denken we dat het tussen een gelijkwaardige Volkswagen en Seat in zal zitten. Dus in dat opzicht is de naam ‘Cupra’ nu al sterker dan Seat ooit was. het exemplaar dat wij vonden zit nét ietsje boven het budget, maar zal nog wel degelijk gaan afschrijven.

Yolo: Volkswagen Golf R Variant

€ 27.600

2016

75.000 km

Wat is het?

Dit is de snelste Volkswagen Golf stationwagon ooit gebouwd. Dat is overigens niet helemaal waar, want het faceliftmodel heeft 10 pk sterkere motor. Maar ja, op 300 pk maakt dat niet uit. Het is de dikste Golf die er is, dus met bijzonder fijn meubilair, DSG automaat, vierwielaandrijving en een rijke uitrusting.

Hoe rijdt het?

Geweldig! En het is niet alleen vanwege die beul van een motor. Het is een combinatie van factoren. Een Golf R stuurt bovengemiddeld goed en deze Variant doet daar niet veel voor onder. Want dat kleine beetje beweeglijkheid dat je inlevert met de stationwagon, win je terug met stabiliteit op hogere snelheden. Het fijne is hoe alles perfect met elkaar in verhouding staat. Het is namelijk zeker geen veel te hard compromisloze straatracer, maar een uitsteken pakket waarmee je altijd uit de voeten kunt.

Kosten

Verbruik: 1 op 9,68

Brandstofkosten: 393 (E5 98)

Gewicht: 1.474 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 77

Verzekering: € 150

Kosten per maand: 620

Onderhoudsprognose

Ja, met deze Volkswagen ga je wel wat concessies doen. Het is namelijk de reden waarom we zeggen dat de Golf R een Yolo is. Aan de andere kant, het zijn ook weer niet zulke rijdende tijdbommen. Het is gewoon dat alles wat duurder is met een 300 pk sterke auto. 19 inch banden, grote remmen, dikke remblokken: alle onderdelen zijn namelijk net even wat serieuzer en dat zie je in de onderhoudskosten.

Ook is het een iets ouder model met iets meer kilometers op de klok, dus je zult links en rechts wat vaker iets aan moeten pakken. Aan de andere kant moeten we realistisch zijn: dit is alsnog een auto met minder dan een ton op de klok die met gemak jaren mee kan.

Afschrijvingsprognose

Mocht je nog niet compleet afgehaakt zijn, Jens, hebben we goed nieuws voor je, want qua afschrijving is het ergste achter de rug. De Kia en Hyundai waren nieuw 35 mille, maar deze Golf gaat hard richting de 60 mille. Daarbij zijn auto’s voor enthousiastelingen altijd meer in trek. Een Golf R zal altijd goed te verkopen zijn, terwijl niemand echt droomt van een Kia PHEV station.

Conclusie C-segment stationwagon

Dan nu de vraag: welke moet je kopen? Nou, dat is nog een lastige keuze. We willen je er even op wijzen dat de verbruikscijfers enorm kunnen fluctueren bij een PHEV. De mensen op Spritmonitor doen heel erg hun best, maar als je veel hogere snelheden rijdt (zoals tripjes door Europa), dan zal dat verbruik toenemen. Dat gezegd hebbende, de beste optie is de Toyota Corolla. Zo simpel is het.

