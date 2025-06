BMW’s voor Trumpmenië blijven (gedeeltelijk) Duits premium

Spanning voor de Amerikaanse BMW koper. Sommige BMW’s blijven Duits premium. Andere zijn hecho en Mexico.

Het duurt ongetwijfeld niet lang meer, maar tot op heden mogen we nog spreken van een Zwitsers uurwerk of een Italiaans maatpak. Eigenlijk kan dat natuurlijk niet, want als we van Zwitserse precisie of Italiaanse stijl spreken, impliceren we indirect ook dat wij Ollanders en inwoners van andere landen slordige slobbers zijn. Foei.

Duits degelijk?

Toch leven Duitse autofabrikanten al decennia op het idee van Duitse degelijkheid/Duits premium. Als je het gemaakt hebt in het leven, dan koop je een Duitse dikbil. Het maakt daarbij niet uit of je wieg in Azië, Uiiiiiroooopa of Amerika stond. Er wordt inmiddels ernstig getornd aan deze positie die de Duitsers zich verworven hebben. Maar aan de andere kant: de kwaliteit is al sinds medio jaren ’90 niet meer per se het beste. Dus het is überhaupt knap dat dat idee nog steeds enigszins bestaat.

Premium?

Ook al omdat lang niet alle Duitse dikbolides meer in Duitsland gemaakt worden. VAG heeft een fabriek in Mexico, Mercedes een fabriek in Amerika, BMW fabrieken in Amerika en Mexico. Alle bedrijven hebben daarnaast verschillende fabrieken in Azië. Dus ja, hoe Duits is je premium Duitser eigenlijk nog?

Idee is anders dan realiteit

Of het iets uitmaakt is ook de vraag. De verhalen hieromtrent zijn wisselend. Bij de in Mexico gebouwde Volkswagen Jetta zweren Amerikanen dat deze minder premium is qua materiaalgebruik en bouwkwaliteit dan de Duitse Golf. En bij Mercedes en BMW werden de eerste modellen die in Amerika gebouwd werden (bijvoorbeeld ML en Z4) ook minder hoogwaardig ingeschat door vele journo’s. Maar of dat vandaag de dag nog steeds speelt…Vermoedelijk is het vooral het idee.

Duitsers voor ‘Murica

Op de Amerikaanse markt kon je als je een 3-Serie bestelde zowel een BMW uit Duitsland krijgen als een BMW uit Mexico. Tenminste als je de 330i, 330e of M340i kocht. De M3 komt altijd uit Duitsland en de andere varianten die wij kennen worden in ‘Murica niet verkocht. Waar de auto gebouwd is, blijkt bijvoorbeeld uit het VIN. Ook jij kan zo bijvoorbeeld op bimmer.work kijken waar jouw BMW gemaakt is.

Hecho en Mexico

Door Donald Trump en zijn dreiging met importheffingen, was het idee dat Amerika alleen nog Dreiers uit Mexico zou krijgen -ervan uitgaande dat er daar minder importheffing zou gelden-. Maar BMWblog rapporteert nu dat BMW toch ook 3-Serie’s uit München naar Amerika zal blijven verschepen. Met het gewilde Made in Germany label dus. Voel jij je bekocht als je BMW niet in Duitsland gemaakt is? Of zou je het oké vinden als deze in Mexico, China of elders ter wereld komt? Laat het weten, in de comments!