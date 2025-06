Brandend vrachtschip met EV’s en PHEV’s opgegeven in Stille Zuidzee

Opnieuw wordt een gigantisch schip opgegeven vanwege brandende EV’s en PHEV’s aan boord.

Licht ontvlambare en vervolgens onblusbare accu’s vormen nog altijd een fors probleem bij EV’s. Verschillende fabrikanten waaronder Porsche werken al aan oplossingen. Maar voor nu is het nog een forse uitdaging voor brandweerlieden om fikkende EV’s onder controle te brengen. In Zuid-Korea zijn er zelfs wetten ingevoerd die EV eigenaren onder omstandigheden te verbieden hun auto te parkeren in onderpandige garage’s van appartementencomplexen.

De zaak van de EV wordt niet geholpen door een nieuw incident met een vrachtschip. In de Stille Zuidzee, zo’n driehonderd mijl ten zuidwesten van de Aleoeten (een eilandengroep met ‘Dutch Harbour’ als belangrijkste aanmeerpunt (VOC mentaliteit), dobbert een verlaten vrachtschip rond. Deze boot genaamd Morning Midas heeft 3.048 auto’s aan boord, waarvan 70 EV’s en 681 PHEV’s. Op weg van China naar Mexico is er een fikkie ontstaan, dat niet geblust kon worden door de bemanning. Deze is daarna in the middle of nowhere in veiligheid gebracht door een ander vrachtschip.

Een en ander is gecoördineerd door de U.S. Coast Guard. De Aleoeten werden namelijk in 1867 door Amerika gekocht van Rusland. In 1942 was de eilandengroep het enige stuk Amerikaans grondgebied dat formeel door de as-landen werd bezet. Zo leer je nog eens wat. We hebben dus echter nog niet geleerd hoe we dit soort branden kunnen beheersen, kennelijk.

Alles wat de Midas Morning aanraakt verandert nu langzaam in as in plaats van in goud. De boot werd gemanaged door Zodiac Maritime uit London, maar vaart onder Liberiaanse vlag en was gecharterd door het Chinese SAIC Anji Logistics. De reddingsboot is de COSCO Hellas, geregistreerd in Malta. Een mooi inzichtje in hoe de wereld werkt dus. Koop dan?