Donald Trump bedreigt Elon Musk met ‘serieuze consequenties’

De fittie tussen de rijkste man en de machtigste man ter wereld wordt niet bijgelegd, zo lijkt het. Integendeel. Gaat Tesla nu de bietenbrug op?

Volgens velen waaronder Elon Musk zelf, is de Muskias hoogst persoonlijk verantwoordelijk voor de tweede termijn van de omstreden POTUS. Musk zei hier zelf over dat hij de aanslag op Trump zag en daar besloot zijn volle gewicht achter zijn campagne te zetten. Iemand die zich dermate dapper en strijdlustig toont in het zicht van een kogel van links, moest wel een goede peer zijn, aldus Musk.

Inmiddels zal Ome Elon daar wat anders over denken. Na licht kritische noten over nieuwe wetgeving die Donald Trump ’the big beautiful bill’ noemt, raakten de twee donerdagavond onze tijd formeel gebrouilleerd. Iedereen wist al dat het daar uiteindelijk toe zou komen. Maar niemand wist dat het zo snel zou gebeuren. En zo heftig. Musk beschuldigde Donald er ondere van betrokken te zijn bij de onverkwikkelijke Epstein-zaak. Op X plaatste Elon de tekst dat de reden dat documentatie hierover niet publiek is gemaakt, komt omdat Trump geïmpliceerd zou zijn in het georganiseerde seksueel misbruik van Epstein. Inmiddels heeft hij deze beschuldiging overigens verwijderd van zijn eigen social media platform.

Donald Trump is echter niet bereid te vergeven en te vergeten. Het is een gevalletje ‘dank voor de 300 miljoen en nu wieberen’ voor Donald. Vandaag wordt in Amerika een interview met Trump uitgezonden op NBC. Deze nieuwszender die Trump vaak ‘fake news’ noemt heeft, heeft vooraf kennelijk al wat teasers vrijgegeven. Hierin zegt Trump dat hij ervan uitgaat dat zijn ‘relatie’ met Musk voorbij is. Tevens waarschuwt hij Elon dat er grote gevolgen zullen zijn als Musk zich achter democraten schaart:

If he does, he’ll have to pay the consequences for that. He’ll have to pay very serious consequences if he does that.

Ordinaire dreigementen dus van de eerste oranje president van Amerika, die verder ook nog zegt dat de Tesla man ‘geen respect heeft voor het ambt van president’. Juist ja. Misschien moet Musk serieus denken aan een vlucht naar Rusland. Het moet wel een hard gelag zijn voor de democraten: zelfs deze chaos wilde men liever dan wat zij ervan maakten. Waarvan akte.