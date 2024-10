Waar blijft toch die nieuwe 911 Turbo

Het is nog altijd wachten op de Porsche 992.2 Turbo. Er is nu meer duidelijkheid.

Porsche pakt het anders dan anders aan met de 992.2 line-up. Dit kan voor verwarring zorgen bij het traditionele koperspubliek. Normaal gesproken komt de GTS een beetje richting het einde van z’n termijn en nu is de GTS als eerste gepresenteerd, samen met de Carrera.

Ook zoiets: er is nog geen Carrera S. Wel een GT3 en sinds deze week een Carrera T. Bovendien missen we de Turbo. Daar is nu wat meer over te zeggen. Lutz Meschke, de financiële baas bij Porsche, heeft in een call met betrekking tot cijfers over het derde kwartaal wat duidelijkheid gegeven.

Naar alle waarschijnlijkheid is de Porsche 992.2 Turbo S een hybride. Het model krijgt vermoedelijk een vergelijkbare setup met de GTS. Je mag de woorden ‘waarschijnlijk’ en ‘vermoedelijk’ eigenlijk weglaten. Porsche zal het zelf nog niet honderd procent bevestigen in dit stadium, maar het gaat een hybride powerhouse worden. Het uitgaande model was met twee turbo’s goed voor 650 pk. Verwacht minstens 700 pk voor deze nieuwe, of mogelijk zelfs nog meer paarden.

992.2 Turbo pas in 2025

De nieuwe Porsche 911 Turbo hoef je dit jaar niet meer te verwachten. Het model staat op de planning voor 2025. Met nog twee resterende maanden is volgend jaar gelukkig niet heel ver weg meer. Voor de echt ongeduldige Turbo-fanaat is er nog altijd de 50 Years special.

Net als de GTS, krijgt de Turbo een batterij van Varta. Eerder dit jaar namen de Duitsers het merk V4Drive van Varta over. Daarmee zijn ze ook niet afhankelijk van derde partijen om batterijcellen in hun eigen auto’s te proppen. Een win-win voor Porsche.

Prijs: 4 ton?

Met deze complexe aandrijflijn kun je ook een complexer prijskaartje verwachten. Een nieuwe 911 rijden kan inmiddels al niet voor minder dan twee ton. Een aangeklede Turbo S ging in he verleden al dik over de drie ton. Hou er sterk rekening mee dat een fraai samengestelde 992.2 Turbo S richting de vier ton kruipt. Porsche kennende krijg je dan ook een auto die het de snelste supercars van dit moment moeilijk weet te maken. De 992 Turbo S was al achterlijk snel. Met de toevoeging van een hybride aandrijflijn kan dit alleen maar nog meer vuurwerk betekenen. (via Motor1)