Energica Experia heeft bizarre elektrische range

Voor motorfietsbegrippen is de nieuwe Energica Experia baanbrekend. Hij heeft een bizarre elektrische range, helemaal in de stad.

Het is toch altijd een dingetje: hoe ver kan ik rijden op een volle lading stroom? Niet alleen bij elektrische auto’s is het relevant, ook bij elektrische motorfietsen. Natuurlijk is alles afhankelijk van je reispatroon. Als je dagelijks maar 60 kilometer hoeft te rijden van huis naar werk en weer terug, dan volstaat een kleiner accupakket, maar voor de kilometervreters onder ons gaat dat gewoon niet werken.

Grotere batterij dan Nissan LEAF!

Motorfietsfabrikant Energica – gespecialiseerd in elektrische tweewielers – heeft dat begrepen. Het merk heeft een elektrische motorfiets ontwikkeld speciaal voor de langere afstanden: een elektrische adventurea allroad met de naam Experia. Niet te verwarren met de telefoontjes van Sony.

Dankzij een 22,5 kWh-batterij (19,6 kWh nominaal) – groter dan die van de eerste generatie Nissan LEAF – kan deze machine een stevige 200 kilometer afleggen op een volle acculading. In de stad loopt die actieradius op tot liefst 420 kilometer. Vierhonderdtwintig kilometer! Dat is serieus veel.

Volgens Energica levert een mix van snelweg- en stedelijk verkeer een range op van 250 kilometer. Uiteraard zijn dit allemaal theoretische cijfers, maar indrukwekkend zijn ze zeer zeker.

Gewicht en prestaties

Zo’n batterij weegt natuurlijk wel wat. De complete motorfiets weegt in totaal 260 kilogram. Dankzij een piekvermogen van 102 pk en 115 Nm moet je toch vlotjes kunnen accelereren. Het continue vermogen komt uit op 80 pk. De topsnelheid is overigens begrensd op 180 km/u en de 0-100-sprint kost 3,5 seconden.

Energica Experia opladen

Opladen, ook zoiets. Hoe snel kan dat bij deze Energica Experia? Van nul naar tachtig procent laden kost je 40 minuten via een DC Fast Charger. Opladen via een normaal stopcontact is ook mogelijk, alleen duurt het dan natuurlijk wat langer.

Koffers

Het is een reismotor, dus ook aan comfortzaken is gedacht. Denk aan twee USB-aansluitingen, twee zijkoffers en een topkoffer. Die koffers hebben samen een capaciteit van 112 liter, vergelijkbaar met de voorste bagageruimte van een Porsche 911. Daarnaast heeft de Experia ook nog Pirelli Scorpion Trail II-banden, cruise control, instelbare Sachs-vering, Brembo-remmerij, vier rijmodi, een 5-inch TFT-kleurendisplay en bochten-ABS van Bosch.

Bestellen

Je krijgt twee jaar garantie op het voertuig en drie jaar garantie (tot 50.000 kilometer) op de batterij, vanaf de datum van de eerste registratie van de motorfiets. Het prijskaartje is nog niet bekend, maar het is al wel mogelijk om een exemplaar te reserveren. Energica levert het introductiemodel in een zogeheten Bormio Ice-kleurstelling. Fraai ding toch? En nog belangrijker: ein-de-lijk een fatsoenlijke actieradius voor een elektrische motorfiets. De levering start in de herfst van 2022.