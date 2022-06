Bentley Speed Six maakt een LL Cool Jesque comeback

De Bentley Speed Six is een van de legendarische Bentley’s die bijna honderd jaar geleden Le Mans domineerden. De auto maakt nu een comeback.

Op Le Mans hebben we nu al een tijdje de dominantie van Toyota gehad. Daarvoor zijn er periodes geweest dat Audi, Porsche, Ford en Ferrari de Franse klassieker als ‘hun race’ mochten beschouwen. Maar het originele toonaangevende team in de traditionele uitputtingsrace was Bentley. Van de eerste acht edities, won het Britse merk van Walter Owen (W.O) Bentley er liefst vijf, waarvan vier op rij in de periode 1927-1930.

Het was een puike tijd voor Bentley dus en de coureurs van het team werden wereldberoemd. De ‘Bentley Boys’, zoals ze ook wel genoemd worden, zijn voor altijd opgenomen in de folklore rondom het merk met de vliegende ‘B’. En twaalf lucky bastards kunnen nu hun heldendaden gaan herleven.

Want jawel! Er is weer een continuation programma opgezet! We kennen dit al van onder andere Aston Martin, Jaguar en ook van Bentley zelf. Vroeger had je altijd al wel replicabouwers, die iconische modellen veelal namaakten met glasvezel. Gaaf, maar je moest soms niet van te dichtbij kijken.

Doch in de laatste jaren, waarin oude auto’s door iedereen hoger gewaardeerd worden dan nieuw spul, heeft dit een enorme vlucht genomen, zowel qua kwaliteit als qua prijs. Het tijdperk van uit elkaar vallende kitcars is voorbij. Partijen als Singer, Eagle, GTO Engineering en inmiddels vele anderen, bouwen peperdure pareltjes van restomods. Waarom niet als automerk zelf ook ‘meeprofiteren’ van deze ontwikkeling?

Het is eigenlijk een no-brainer, zeker als je een Brits merk bent met een sloot aan heritage. Ondanks de kritiek van enkele verzamelaars. Zo komt Bentley nu na de Blower Continuation Series met de Speed Six Continuation Series. De Speed Six is de auto waarmee Bentley de laatste twee van bovengenoemde vijf overwinningen op Le Mans pakte.

De naam Speed Six ontleent de Bentley vooral aan de motor. Dat is in dit geval een 6½ liter grote, atmosferische zes-in-lijn. W.O. Bentley was namelijk stiekem niet zo’n fan van de voorgaande motoren met compressor, ondanks het succes en de legendarische status die deze ‘Blower Bentleys’ bereikten. W.O. zelfs was meer van het Amerikaanse adagium ’there’s no substitute for cubic inches’.

In racetrim peurde de motor er 200 pk uit. Het was een belachelijk succes. Bij de race in 1929 leidde een Speed Six in handen van Woolf Barnato en Sir Henry ‘Tim’ Birkin elke ronde van de race. Met een gemiddelde snelheid van een asfaltverschroeiende 83 mijl per uur haalde het duo de finish. Drie andere Bentley’s eindigde op de plekken twee tot en met vier.

Mulliner gaat nu samen met een verzameling Britse vaklieden twaalf van deze monsters opnieuw maken voor klanten. Mocht je interesse hebben, dan is er echter slecht nieuws te melden. Ze zijn alle twaalf al vergeven. Over een prijs wordt niet gerept. If you have to ask…