Bandenboer: “Gestuiter F1 bolides zou erger zijn met kleinere velgen”

Dit jaar rijdt de Formule 1 voor het eerst met 18″ wielen. Dit jaar stuiteren de F1 bolides ook alle kanten op. Volgens Pirelli heeft het gestuiter van de auto’s echter niks te maken met de banden.

Stiekem weten we natuurlijk al dat het gestuiter van de F1 bolides dit jaar, niet het directe gevolg is van de nieuwe 18″ banden. Zoals we eerder al enkele keren besproken hebben, is het gebruinvis (porpoising) het gevolg van regelwijzigingen op het gebied van de aerodynamica. Doch een gedachte die leefde in de paddock, was dat de nieuwe grotere velgen, toch een negatief effect hebben op het stuiteren.

En dat is op zich, een vrij logische gedachte. In de F1 reed men immers nog altijd met geweldige ballonbanden. Net als op straatauto’s, zijn die stiekem veel mooier dan karrenwielen met uiterst plat rubber erop. Doch daar iedereen tegenwoordig karrenwielen met uiterst plat rubber wil, omdat dat ‘sportief’ is, was het voor velg- en bandenboeren niet meer zo interessant om 13″ spul te maken. Daarmee target je namelijk alleen rijders van Opels Kadett GT/E. Althans, dat was de gedachte.

Maar dat betekent dus ook dat de banden een veel lagere wang hebben. Nu komt bij straatauto’s tegenwoordig de vering en demping vooral van de…euhm…veren en dempers. Doch bij F1 auto’s was de forse bandenwang wel degelijk nog altijd belangrijk voor een comfortabele rit over ’s werelds circuits. Wat nu als de porpoising een beetje opgevangen zou kunnen worden door een bonkige 13″ band?

Pirelli’s Mario Isola legt echter uit dat deze simpele gedachte, iets te simpel is. Tegen Autosport zegt de beste man dat porpoising waarschijnlijk juist erger zou zijn met meeverende ballonbanden:

I don’t think it is a matter of 18-inches or 13-inches. This is an effect that is coming from the cars. But obviously, maybe with the higher sidewall of the 13-inches, this bouncing effect could have been even more, because you have the sidewall that is much bigger and working as a sort of suspension, much more than the current one. Now the cars are stiffer and the tyres are stiffer, and that is something the teams have to address. I don’t think that 18-inches are making these effects worse. I think it’s probably the opposite. Mario Isola, zegt dat formaat er niet toe doet en teams vooral aan de stijfheid moeten werken

Waarvan akte. Nu kunnen we hier in verband met propoising nog wel inkomen, maar de coureurs klagen ook over ouderwetse hobbeligheid. Daar heeft Mario het niet direct over. Enfin, zie jij wel de voordelen van een enorme velgmaat?