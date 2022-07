Boeren teisteren de snelwegen, zorgen voor ongelukken

Lekker bezig, heren! De boeren teisteren ‘lands wegen alweer.

Situaties waarop een antwoord lastig is, zorgen altijd voor felle discussies waarbij iedereen zijn eigen waarheid heeft (die niet onwaar hoeft te zijn). Enerzijds heb je een overheid die uitstoot moet terugdringen, anderzijds heb je boeren die hun complete bestaan zien verdwijnen.

Dat zorgt voor wanhoopsdaden de afgelopen weken. Omdat het ministerie niet buigt en de boeren ook geen concessies lijken te willen doen, krijg je hele grimmige situaties. Welnu, die worden nog wat grimmiger en drie keer raden wie er financieel voor opdraait: precies, de belastingbetaler! De protesten beginnen nu tot ‘chaas’ te leiden, zo meldt Nu.nl.

Boeren teisteren snelwegen

Zo is er eidelijk een aannemer gevonden die de A1 bij Voorst kan gaan opruimen. Boeren hadden daar gisteren een lading afval gedumpt om zo in constructieve dialoog te gaan met de overheid, waarschijnlijk. Dat afval dumpen gebeurde ook op de A7. Door het afval dat daar gedumpt is, vonden er twee ongelukken plaats. Eentje in Midwolde en een andere crash in Frieschepalen. In beide gevallen vielen er geen gewonden.

Maar het gaat verder met de boerenprotesten. De boeren teisteren ook de weg tussen Hoorn en Den Oever. Deze is dan ook gesloten in beide richtingen. Boeren gooiden hooibalen op de weg en staken die in brand. Dit om aan te geven dat ze zich ernstig zorgen maken om hun toekomst.

Intimidaties

Ondanks dat het een dingetje is tussen de overheid en de boeren, is natuurlijk de hardwerkende burger de pineut. De politie raadt namelijk alle automobilisten aan zeer goed op te letten. In principe kunnen de boeren overal protesteren en de boel blokkeren, afval dumpen of hooibalen in vuur en vlam zetten. De zooi opruimen is uiteindelijk ook voor rekening van de belastingbetaler.

Om het helemaal mooi te maken, kunnen de instanties die de troep opruimen rekenen op een koude douche van de boeren. Zo is er op diverse locaties asbest gedumpt. Dat moet door gespecialiseerde bedrijven worden geruimd. Echter, de medewerkers die de rommel kwamen opruimen, werden door de boeren geïntimideerd, waardoor ze onverrichter zake huiswaarts konden keren.

Via: Nu.nl