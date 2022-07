Speciale Toyota GR86 viert feest zonder muziek

Met deze speciale Toyota GR86 kun jij je onderscheiden.

De Toyota GR86 is zo’n auto waarvan we nog maar eventjes heel erg moeten genieten. De auto zal binnenkort in Nederland van de markt verdwijnen. Sterker nog, vanwege de alsmaar strenger wordende eisen zal de sportieve coupé in zijn geheel niet meer in Europa verkocht worden. Collega @bart legt je precies uit hoe het komt en nee: het is niet alleen het milieu.

Zonde, want het zijn bijzondere vermakelijke auto’s. Zeker de huidige (en tweede) generatie is uit de kunst. Inmiddels kunnen we al precies 10 jaar genieten van de GT86, 86 en GR86 en de evenknie van Subaru: de BRZ. Dat vraagt, nee roept, nee schreeuwt om een speciale verjaardagseditie!

En verrek, precies dat, een speciale Toyota GR86, is wat we krijgen. Nou ja, ‘we’. Wij Nederlanders kopen de GR86 al nauwelijks, dus het lijkt ons sterk dat wij de verjaardagseditie binnenkort kunnen bestellen.

Maar het gaat om een sportcoupé met atmosferische motor, handbak* en achterwielaandrijving. Dus dan willen we jullie graag op de hoogte houden!

Toyota GR86 RZ 10th Anniversary Limited

Het betreft de Toyota GR86 RZ 10th Anniversary Limited die is ontwikkeld door Toyota Gazoo. Zowel aan het exterieur als interieur zijn er diverse upgrades die de auto net even wat specialer maken.

Er is een fraaie oranje lak die standaard niet leverbaar is. Het is niet zo oranje als het oranje speciaaltje van enkele maanden geleden, maar een ietwat ingetogen tint. Absoluut niet verkeerd! Volgens Toyota was deze kleur ook leverbaar op de originele AE86. Daarnaast zijn er zwarte BBS-wielen en zwarte spiegelkappen. Ook de accenten op de bumper zijn zwart.

Dat met die zwarte accenten maakt het wel lastig tegenwoordig. Is het nu standaard crisis-spec of premium-look? Altijd lastig om te herkennen. Enfin, het is populair tegenwoordig en er is kennelijk vraag naar, dus wie is Toyota om daar niet aan te voldoen? Als laatste is er aan de buitenzijde een speciale badge te zien om duidelijk te maken dat je met iets bijzonders te maken hebt.

Geen radio

Aan de binnenzijde zien we de oranje kleur terugkomen. Het is gebruikt voor de stiksels van de stoel, deurpanelen én het stuurwiel. Verder zijn er natuurlijk badges die jou zeggen dat het een bijzondere auto is. Grote omissie is een radio. Daar zijn ze een beetje onduidelijk over.

Op de afbeeldingen is namelijk een grote plastic plaat te zien in plaats van een infotainmentscherm. Alleen de standaard SZ en RC hebben zo’n plaat. Op het stuurwiel zijn er nog wel knoppen voor de bediening van het systeem. Maar ja, waar heb je eigenlijk een radio voor nodig tijdens het driften?

Voor de Subaru versie werd de zelfde fotograaf ingehuurd, lijkt het wel!

We zeggen nu wel Toyota, er is ook een Subaru-versie. Die heet – niet geheel verrassend – Subaru BRZ S 10th Anniversary Limited Edition. Het enige grote verschil is de kleur, die hier blauw is.

og een verschil is dat de BRZ écht een limited edition is. Na 200 exemplaren stopt Subaru met het bouwen van de auto. De Toyota GT86 RZ 10th Anniversary lijkt gewoon een ‘productiemodel’ te zijn: er zijn geen aantallen medegedeeld.

