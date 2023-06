Boete van 121.000 euro voor snelheidsovertreding van 32 km/u

Dat zijn geen kinderachtige bedragen. Een boete van maar liefst 121.000 euro!

Je hoogste verkeersboete ooit is misschien 1.000 euro (of Gulden) als je het echt heel bont hebt gemaakt. Maar deze Fin overtreffen gaat je denk ik niet lukken. In elk geval niet in Nederland, waar we met vaste bedragen voor verkeersboetes werken. Het kabinet verhoogt jaarlijks de bedragen, echter is dit van een heel andere orde.

In Finland zijn de bedragen van verkeersboetes gekoppeld aan je inkomen. Een principe waar ze in meerdere landen mee werken. Niet heel bijzonder. Wel bijzonder als een steenrijk persoon een overtreding begaat. Want dan loopt het meteen in de papieren.

Anders Wiklof, een zakenman uit Finland en één van de rijkste personen uit het land, werd gesnapt op het begaan van een snelheidsovertreding. De Fin was onderweg in zijn auto en de politie betrapte hem op het rijden van 82 km/u in een gebied waar 50 km/u is toegestaan. Een overschrijding van 32 km/u.

Omdat de boete inkomensafhankelijk is kreeg de Fin een bedrag om zijn oren waar je rode oortjes van krijgt. Hij moet een boete van 121.000 euro betalen. Daarnaast is hij zijn rijbewijs voor 10 dagen kwijt.

In dit geval stond de verkeersboete gelijk aan 14 dagen inkomen van de zakenman. De staatskas spekken door middel van boetes is Wiklof sowieso niet vreemd. Zo moest hij in 2013 een boete betalen van 95.000 euro voor een overtreding en in 2018 nog eens een boete van 63.680 euro. De boete van 121.000 euro is echter de meest prijzige tot nu toe. (via Nyan)