Boetes straks alleen nog te betalen door de allerrijksten

Het is echt te zot voor woorden, wat ze nu weer willen doen met de boetes. Met drie keer modaal kun jij ze niet meer betalen…

Verkeersboetes. Het zijn ondingen, maar het is goed dat ze er zijn. Tot op zekere hoogte. Want stel je voor, als er géén boetes zouden worden uitgedeeld, zou het een mooie boel worden op de weg. Ja, de meeste mensen zouden nog steeds wel normaal doen, maar een gedeelte zou helemaal ‘loesoe’ gaan.

Met 200 door Kanaleneiland de bebouwde kom, parkeren op de stoep, bellen achter het stuur, dronken gaan rijden, dat soort dingen. Allemaal schering en inslag, wat wij jullie brommen. Maar je kan ook doorslaan…

Boetes alleen nog te betalen door de allerrijksten

Want het AD kwam met een gezellig verhaal over het voorgenomen plan van de overheid om de boetes enorm te verhogen komend jaar. Niet dat die dingen al zo vriendelijk geprijsd waren, maar er moet nog wat bovenop.

Het leven is voor de overheid namelijk een tandje duurder geworden en dat geld moet ergens vandaan komen. Dus dan maar uit de zak van de automobilist. En dus kan het gebeuren dat je telefoon in de hand houden je straks 420 euro kost.

Onnodig links rijden op de snelweg kost volgend jaar 270 euro en 20 kilometer te hard rijden in de bebouwde kom 240 euro. Bij werkzaamheden stijgt dat bedrag tot een bizarre 323 euro. En daar komen de 9 euro’s aan administratiekosten nog bij. Je moet haast wel in de Quote 500 staan om de boetes te kunnen betalen…

De boetes gaan allemaal met 10% omhoog en worden bovendien royaal naar boven afgerond. In totaal zal de schatkist 43 miljoen euro extra aan inkomsten ontvangen op deze manier.

Deze gekte moet stoppen.

En ja mensen, wij hebben hier een mening over. Dit gaat te ver. Maar echt. Veel te ver. Zeker als je beseft dat de boete voor een lichte verkeersovertreding straks duurder is dan die voor een mishandeling waar doorgaans 400 euro voor staat. Dat is toch niet meer goed te praten?

Dit werkt straks niet langer meer. Niet alleen omdat automobilisten straks burgerlijk ongehoorzaam worden en zich niet meer laten pakken, maar ook omdat de politie met goed fatsoen geen boetes meer durft uit te schrijven. Enerzijds omdat ze het zelf ook te zot voor woorden vinden, anderzijds uit lijfbehoud.

Want de kans bestaat dat een overtreder het er niet mee eens is en zijn toevlucht zoekt tot geweld. Wat we ABSOLUUT niet goedpraten, maar bijna wel gaan begrijpen. Je zal namelijk maar net aan rond kunnen komen en je moet 490 euro betalen omdat je per ongeluk even op een invalidenplek bent gaan staan… Je wordt wanhopig en wanhoop doet rare dingen met de mens.

Dus, stem komende 22 november op een partij dit dit onzalige plan niet wil door laten gaan en we kunnen er iets aan doen.

Want dit gaat nergens meer over.