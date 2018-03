Bollocks! Astons worden toch geen dikke BMW’s

Een techneut is wat te 'enthousiast' geweest in zijn bewoordingen.

Onlangs brachten we je het hete nieuws dat Aston Martin zou denken aan een terugkeer naar de zes-in-lijn. Het merk levert al bijna twee decennia alleen maar V8 en V12 motoren. In het verleden zat er bij Aston’s echter vaak een zescilinder onder de kap, zoals bij de DB4 GT Zagato, de DB5 van Sjeems Bond, de eerste DBS et cetera.

Laatste der Mohikanen was de DB7, die in eerste instantie een zespitter met supercharger onder de kap had. Toen in dezelfde auto de inmiddels bekende V12 (bestaande uit twee versmolten Ford V6-en) geïntroduceerd werd, was deze zó populair, dat de zespitter het veld moest ruimen. Het waren de dagen dat de bomen tot in de hemel groeiden en niemand nog van downsizing gehoord had.

Doch gezien de geschiedenis van Aston én vooral ook de intrinsieke trillingsvrije loop van een zes-in-lijn, zouden we bij wijze van uitzondering achter een beslissing van Aston kunnen staan om wat cilinders in te leveren. Het zou ook een logisch optelsommetje zijn. Jarenlang was de zes-in-lijn synoniem met BMW, dat als een van de weinige fabrikanten stug vast bleef houden aan het concept. Onlangs heeft Mercedes voor het eerst sinds lange tijd weer een Reihensechser gebouwd. Laten die Schwaben nou net de motorenpartner van Aston Martin zijn…

Plant die nieuwe I6 in de nieuwe Vantage en we zien opeens tig van die dingen het Nederlandse straatbeeld opfleuren. Dat zou tof zijn, want wat je ook mag vinden van het nieuwe design van de Vantage; het is toch een wat spannender ding dan een dikke Audi TT of iets dergelijks, niet?

Maar helaas, het feest gaat niet door. Het optelsommetje was wellicht iets té logisch. Het Australische Wheels heeft de woorden van hoofd-ingenieur Matt Becker namelijk ietwat verkeerd geïnterpreteerd, aldus dezelfde Matt Becker tegen het Australische Motoring:

I fear that may have come out of one of my answers at Geneva. I was speaking in more general terms that we might have to one day look at downsizing engines.

Voorlopig zijn er dus geen plannen voor de zespits Aston en zullen we het moeten doen met V8-en en V12-en. Balen man…