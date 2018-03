Max Verstappen: “Ik had de TV afgezet”

Het kijkcijferkanon weet wel hoe hij mensen warm moet maken voor zijn sport.

Max Verstappen beleefde gisteren niet de start van het F1 seizoen zoals hij die zich gewenst had. Waar we toch minimaal gehoopt hadden op een podium, kwam de Nederlander na een vierde tijd in de kwalificatie slechts als zesde over de meet in de race. Oppervlakkig gezien lijkt de ouverture daarmee erg veel op die van vorig jaar (vijfde in de kwalificatie en vijfde in de race).

Als je door de cijfers heenkijkt, is de situatie gelukkig wel iets positiever dan een jaar geleden. Max had botte pech dat Kimi en Seb nét voor hem stonden op de grid en zijn race werd verknald door schade aan de auto, Kevin Magnussen en een spin. Dat is dus goed nieuws voor de rest van het jaar, maar het maakt Max’ frustratie over de race van gisteren waarschijnlijk alleen maar groter. In tegenstelling tot vorig jaar, weet hij immers dat als hij dingen wellicht net wat anders had gedaan, een beter resultaat voor het oprapen had gelegen. Terugblikkend op de race schemert dit sentiment ook door in Max’ woorden. Gevraagd naar wat de fans van deze race gedacht moeten hebben, zegt Max:

Completely worthless. I would have turned off the TV. Very boring.

Max was nog niet klaar met zijn harde oordeel. Vooral het feit dat de Nederlander er niet in slaagde in te halen, frustreert hem mateloos:

It was like Monaco. Even if you are a second or a second and a half faster, you still cannot pass. As a viewer I would have turned off the TV. And until something changes, it will stay that way. Do they have to change the circuit? I think they should do something about the cars, because in the past, overtaking was no problem here.

Het is vooral dat laatste dat mij doet vrezen met grote vrezen voor de rest van het jaar. Na de race viel in veel commentaren te lezen dat het circuit in Albert Park van de kalender moet verdwijnen omdat je er niet kan inhalen, maar zoals Max al aangeeft is dat helemaal niet altijd zo geweest. En als het aan de brede auto’s met extreem veel downforce ligt dat er niet ingehaald kan worden, hoe moet dat dan in Sochi, Monaco, Abu Dhabi en op andere circuits waar inhalen altijd al moeilijk is geweest? Misschien is dat wat Liberty Media bedoelt met de nieuwe slogan ‘Engineered Insanity’; raceauto’s zo goed maken dat je er niet meer mee kan inhalen.

Ook Lewis Hamilton, het andere grote uithangbord voor de sport, deed een duit in het zakje. Mogelijk speelt ook hier mee dat LH44 niet het gewenste resultaat haalde, maar de Brit heeft net als Max desalniettemin een punt. Hij maakt het echter op iets dramatischere wijze:

It’s like my mother or my best friend is on the edge of a cliff and I couldn’t get to them with all my will and abilities. Maybe in the next race it will be different.

Hup, volgend jaar maar weer zo’n dun hoog achtervleugeltje dan maar…