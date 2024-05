Bomvolle BMW 740 met viercilinder heeft VEEL ervaring

Maar je ziet het er niet echt aan af bij deze bomvolle BMW 740. Koop dan?

Auto’s worden duurder en duurder. Het is een simpel gegeven. Een beetje nieuwe Golf kost al meer dan 30 mille en dat is natuurlijk gekkenwerk. Confrère @jaapiyo haalde het van het weekend al aan in zijn artikel over armoede in de lease-branche. De zakenauto is tegenwoordig vaak een okazie omdat een nieuwe niet in het budget past.

Die occasionmarkt is natuurlijk compleet anders. Het leuke is wel dat bepaalde auto’s die normaliter heel erg duur zijn, nu ineens verrassend betaalbaar kunnen zijn. Dan moet je over iets heen kunnen stappen: de kilometerstand. Deze is voor veel mensen heilig, maar niet zo veelzeggend als het prijsniveau wil doen geloven.

Daarom hebben we deze bomvolle BMW 740 voor je. Een 740Le om precies te zijn, een ‘Langversion’ van de BMW 7 Serie met een heuse plug-in hybride aandrijflijn. De G01-generatie kon je krijgen met benzinemotoren en diesels, maar dus ook als PHEV. Dat is dan ook de auto die je op deze pagina voor je ziet.

Kilometerstand bomvolle BMW 740

We vallen maar meteen met de deur in huis, want de kilometerstand is namelijk hoog, heel erg hoog: 320.099 km. Dat is voor veel mensen natuurlijk veel te veel, maar waarom eigenlijk? De auto in dit geval is een typische directiewagen en zal waarschijnlijk voornamelijk een belangrijke zakenman over de snelwegen van ons land vervoerd hebben.

Het mooie is namelijk dat je deze auto voor 26.950 euro kunt kopen. Ja, voor minder dan 27 mille heb je een statige limousine met maar liefst 326 pk onder de kap. Dat is net zoveel als de BMW 750i met V12 had ten tijde van de E38-generatie. Wel moet deze auto het met een 2.0 viercilinder turbo doen die 258 pk levert, de rest van het vermogen (en koppel) wordt geleverd door de elektromotor.

Heerlijk bescheiden

De bomvolle BMW 740 is heerlijk bescheiden uitgevoerd. Grijze lak, zwart leder en schattige wieltjes. Dit is niet een auto om mee te poseren, maar eentje om in ultiem comfort voort te zoeven. Of beter gezegd, dat mag de chauffeur doen. Dit is natuurlijk typisch zo’n auto waarin je je laat rijden.

Het is inderdaad een BTW-auto, maar we hebben te maken met toffe verkopers die de prijs inclusief BTW vermelden, je kan deze dus nog terugvorderen als je ‘m op de zaak gaat rijden. Ook geven ze aan dat je bijna nergens aan de auto af kunt zien dat ‘ie zoveel heeft gereden. En mocht je de prijs te hoog vinden: dit is de goedkoopste van Europa.

Mocht je interesse hebben, de advertentie kun je hier bekijken. Of ga je toch liever voor een 730 diesel als je genoegen gaat nemen met een hogere kilometerstand? Laat het weten, in de comments!

