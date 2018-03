Cadillac CT6 V-Sport is een S63-killer

Deze Caddy lust de Mercedes-AMG S63 Limousine rauw!

Cadillac verrast vriend en vijand met de komst van een allereerste performance-versie van de CT6. Of wij daar in Nederland op zitten te wachten, is een vraag die je eigenlijk aan niemand hoeft te stellen. Hollands succes kan het reguliere model al vergeten, laat staan de nieuwe V-Sport-uitvoering. Desondanks klinkt het als een heerlijk apparaat, lees maar.

De CT6 V-Sport kun je het beste zien als tegenhanger van de Mercedes-AMG S63 Limousine en BMW M760Li. Eerstgenoemde is er ook als S65 met twaalfcilinder, terwijl de BMW altijd met een 6,6-liter V12 is uitgerust. Cadillac rust zijn exemplaar echter uit met een dubbel geblazen 4,2-liter V8-motor met 550 pk en 850 Nm trekkracht. Het is een nieuw blok en bovendien de eerste twin-turbo V8 van het merk.

Wie zegt dat alleen Japanners modern zijn qua transmissies, heeft het mis. Niet alleen de Lexus LC en LS hebben een 10-trapsautomaat, ook het Amerikaanse merk koppelt de achtcilinder aan een versnellingsbak met evenveel verzetten. De aandrijving geschiedt over alle vier de wielen, ook wel AWD genoemd.

Iedereen heeft zijn eigen mening, en ik dus ook. Persoonlijk vind ik de CT6 V-Sport een te bescheiden uiterlijk hebben. Van de Amerikanen had ik een wat grotere spoilerlip verwacht, alsmede verder uitgeklopte wielkasten en veel meer luchthappers. Cadillac kan dan wel trots zijn op z’n nieuwe 20 inch lichtmetalen wielen, maar die ogen veel te braaf. Hopelijk staan er ook andere exemplaren op de optielijst.

De trend zet zich door in het interieur. Er hangt een luxe sfeer, maar aan sportieve looks ontbreekt het. Oke, we zien her en der wat koolstofvezel, zoals op het dashboard en de middenconsole, maar dat is het dan ook wel. Wie meer sportieve trekjes ontdekt, mag het zeggen!