Boomers opgelet! De nieuwe Mazda CX-5 wordt digitaal!

De Mazda CX-5 heeft nu namelijk Google built-in. Precies wat de CX-5 rijder nodig heeft?

Je kunt veel vinden van de Mazda CX-5, maar één ding is zeker: de auto verkoopt gewoon heel erg goed. Al jaren. Als je in het voor of naseizoen een camping bezoekt dan is de kans heel groot dat je massa’s van deze auto tegenkomt met een caravan erachter en een grijzende pensionado achter het stuur.

Goed nieuws voor de doelgroep? Nou de nieuwe Mazda CX-5 krijgt Google built-in. Dat wil zeggen, de CX-5 wordt het eerste model van het merk dat de nieuwe Mazda E/E Architecture+ aan boord krijgt.

Deze, volgens Mazda, geavanceerde Human-Machine-Interface krijgt dat Google built-in als kern van de rijervaring. Daarmee bedoelen ze dat het scherm centraal zit, enigszins gericht op de bestuurder en dat het tof moet werken allemaal.

Dik Touchscreen

Al dat moois wordt zichtbaar op een 12,9 of 15,6 inch groot touchscreen. Op dat grote scherm (ook goed af te lezen zonder leesbril) kun je alles regelen, al staat veiligheid bij het merk voorop, dus voor essentiële functies blijft er ook een fysieke knop beschikbaar. Waarvoor hulde.

Ook het instrumentenpaneel is digitaal (10,25 inch groot scherm) en het head-up display is ook vergroot. De 360 graden camera is te bedienen vanaf het stuur zodat je geen paaltjes raakt bij het inparkeren en je de auto feilloos achteruit met de trekhaak onder de kogel van je caravan kunt parkeren. Alles is ook te bedienen met gesproken instructies.

Mazda CX-5 heeft Google built-in

Zoals gezegd is Google built-in dus standaard. Voor het eerst in een Mazda. Hij heeft een Google Assistent aan boord en wordt in de toekomst ook geüpdatet naar Google Gemini. Dat is de AI-assistent van Google.

Hiermee is alles te bedienen. Je kunt zo je bestemming invoeren, maar ook de klimaatregeling aanpassen. Benieuwd of het in de praktijk ook allemaal netjes gaat werken.

Bose Premium

Apple CarPlay en Android Auto zijn ook aan boord en optioneel kun je kiezen voor een Bose audiosysteem met twaalf luidsprekers zodat je alle conferences van Seth Gaaikema op vol volume tot je kunt nemen.

Van buitenkant is de auto ook helemaal een Mazda door het Kodo-ontwerp. In Nederland is de auto alleen verkrijgbaar met de 2.5 liter e-Skyactiv G M Hybrid met 141 pk. De nieuwe Mazda CX-5 is er vanaf 45.990 euro.