Kia onthult Seltos X-Line én Sonet

Twee compacte kekke crossovers. Ideaal voor kort-pittige kapsels, regenjassen, huishoudbeurzen en nylon heuptasjes.

Het verschil tussen de folder en de werkelijkheid kan soms vrij klein of juist heel schrijnend zijn. Het is een persoonlijk, maar het grootste verschil is toch wel bij kleine crossovertjes. Bij een Volvo klopt het wel redelijk: dan zie je een keurig gezin met zijn allen veilig in een stationwagon zitten.

Crossovers

Bij kleine crossovertjes gaat het eigenlijk altijd fout. Dan zie je vier jonge mensen midden in de natuur hele hippe dingen doen. Ze zijn er gekomen dankzij de onverzetbaarheid van hun hippe vervoersmiddel. De realiteit is dat je twee zestigers ziet zitten waarbij zij het wereldkampioenschap zeuren bijscherpt en hij enkele kilo’s klonters uit zien neus peutert. Voor hen is er goed nieuws: want er zijn twee nieuwe crossovers bijgekomen. De Kia Seltos X-Line en Kia Sonet.

Concepts

Beide zijn nog officieel concepts, maar het ziet er zeer realistisch uit. De Sonet is een piepkleine crossover. Dermate klein dat ‘ie niet naar Nederland zal komen. De auto is specifiek bedoeld voor de Indiase markt. Dat wil niet zeggen dat de Sonet er onaardig uitziet. Integendeel. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat de Sonet groter is dan dat ‘ie werkelijkheid is.

Luxe uitrusting

Er is verder niet heel veel informatie bekend over de Kia Sonet Concept. Kia heeft nog geen eens afmetingen gedeeld over de auto. Wel vertelt Kia dat de Sonet de meeste ruimte biedt in zijn klasse. Ook heeft de auto uitrusting die de concurrentie schijnbaar niet heeft, zoals een Bose stereo, 10,25 inch navigatiesysteem en een ‘intelligente handbak’. Wat Kia met dat laatste bedoeld, is niet helemaal duidelijk. Wellicht eenzelfde ondersteuning zoals de nieuwe hybride Fiat 500 dat ook heeft.

Kia Seltos X-Line

Een maat groter dan de Kia Sonet is de Kia Seltos, ook een crossover die aan onze neus voorbij gaat. We hebben in het verleden weleens aandacht geschonken aan de Kia Seltos. Van die auto heeft Kia nu een heuse ‘X-Line’ variant. Deze is aanzienlijk stoerder met heftige bumpers en grote velgen. Verder heeft de X-Line een afwijkende grill en diverse zwarte en oranje accenten.

New Delhi Motor Show

De Kia Sonet en Saltos X-Line beleven beide hun première op de New Delhi Motor Show. Je hoeft beide auto’s niet snel te verwachten op de parkeerplaats bij de Huishoudbeurs. Zoals gezegd komen beide modellen niet naar Nederland.