Skoda licht tipje van de Octavia RS sluier

De nieuwe Skoda Octavia RS komt nu dan echt dichterbij.

Het is ontwerp je schetsje dag vandaag. In navolging van de Hyundai i20 vanochtend, hebben we ook de de eerste schetsen van de nieuwe Skoda Octavia Octavia RS iV!

De eerste Skoda Octavia RS werd in 1999 geïntroduceerd. Inmiddels staat de vierde generatie klaar om het stukje over te nemen. Uiteraard is de Octavia RS iV voor het grootste gedeelte identieke aan de al eerder onthulde Skoda Octavia. De Octavia RS iV wordt het nieuwe topmodel.

Schets-fratsen

Er zijn slechts een drietal schetsen. Deze geven in elk geval duidelijk aan welke kant het opgaat. De sportieve Tsjech zal standaard beschikking over 27″ velgen, 11 centimeter verlaging plus een veel bredere én plattere carrosserie. Oh, wacht: dat zijn allemaal ‘schets-fratsen’ om het jonge, dynamische en sportieve karakter van de nieuwe Skoda Octavia RS iV te onderstrepen.

Uiterlijke wijzigingen

Zonder gekheid, we zien wel een paar aanwijzingen. Zie de zwarte spiegels, raamlijsten en grille op de stationwagon (afbeelding onder). Waarschijnlijk is dit onderdeel van een ‘Black Pack’, wat op dit moment helemaal hip is. Ook maken de 5-gaats velgen weer hun opwachting. Daarnaast zien we een diepere voorbumper en dikkere achterbumper met twee platte eindpijpen. De hatchback heeft ook een subtiele spoiler.

Drie aandrijflijnen

Het is niet 100% zeker, maar het ziet ernaar uit dat de Octavia RS leverbaar gaat worden met niet één, niet twee, maar drie verschillende aandrijflijnen en wellicht nog een paar variaties daarop. De eerste die bevestigd is, is de Octavia RS iV, een plug-in hybride met 241 pk. De tweede is een versie met enkel een benzinemotor (2.0 TSI) en de derde een 2.0 TDI. De RS iV zal standaard een DSG hebben, waarschijnlijk is het bij de andere twee een optie. De vorige Octavia RS was met de TDI motor verkrijgbaar met vierwielaandrijving.

Genève

De Skoda Octavia RS wordt onthuld op de Salon van Genève volgende maand.