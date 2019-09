Bottas: “Ik had makkelijk voor Hamilton kunnen komen”

Ja, doe dat dan ook gozer.

De race in Singapore was er ook weer eentje die de onderlinge verhoudingen binnen de topteams blootlegde. Vooraan het veld ging het ‘mis’ met Vettel en Leclerc, omdat polesitter Leclerc duidelijk vond dat Ferrari Vettel een betere strategie gaf waardoor de Duitser de race kon winnen. Meermaals liet de jonge Monegask zijn onvrede daarover blijken over de boordradio. Het komt niet heel sympathiek over, maar het maakt wel duidelijk dat je je niet laat piepelen door de pitmuur. Vettel was in Monza na de kwalificatie en de mislukte tow die hij zou krijgen van Lec minstens net zo zuur tegenover de media. Dat kan dus nog wat worden tussen die twee.

Red Bull en Mercedes daarentegen hebben deze problemen niet of nauwelijks, om uiteenlopende redenen. Bij Red Bull Racing is Verstappen gewoon een klap sneller dan zijn teammaat, dus daar speelt het hele issue niet. Voor Mercedes geldt dat Bottas bij vlagen zijn kopman wel kan bedreigen. Het punt is alleen: als het team hem vraagt een beetje te dimmen dan doet hij dat gewoon.

Zo ook vandaag. Mercedes liet Hamilton achteraf gezien te lang doorrijden op zijn eerste set banden. Het nam daarmee een admirabel gokje dat de Ferrari’s opgehouden zouden worden door een stel coureurs die op de mediums gestart waren en daarom voor de neus van team rood op de baan reed. Je kan het maar proberen, want als je het niet doet en achter Leclerc de pits inrijdt win je sowieso niet.

Het snode plannetje droeg echter geen vrucht, want Hamilton had de snelheid niet meer op zijn oude zachte rubber. Hij was zelfs zo traag, dat hij normaal gesproken achter Bottas en Albon weer terug de baan op was gekomen, op een virtuele zesde plaats. Het team, wetende dat als dit zou gebeuren ze een Leclercesque tirade te wachten stond van hun lichtgevoelige stercoureur, opteerde er daarom voor om Bottas weer eens te gebruiken als buffer. En zo geschiedde.

Na de race kon Bottas het echter niet laten om dan toch te laten optekenen dat hij ‘makkelijk voor Hamilton had kunnen finishen’. Het is de mosterd na de maaltijd die we kennen van tweede coureurs. Bottas houdt zich nog steeds voor dat als de situatie ‘andersom’ was geweest, Hamilton hetzelfde gedaan had voor hem:

Als ik voor hem had willen rijden was dat makkelijk gelukt. Maar we hebben nou eenmaal bepaalde regels binnen het team die andersom ook opgaan. Als ik volgende keer in zijn situatie zit moet hij mij er ook langs laten, dus het is allemaal prima.

Zoals wij allen weten, zou Hamilton echter ‘never nooit’ meewerken aan een dergelijke move. Tenzij hij misschien de titel al binnenheeft en het gaat om een plek buiten de punten ofzo. Zelfs dan is het nog geen zekerheid. HAM is namelijk een Leclerc, of een Vettel, een beetje een klootviool als het hem uitkomt dus. Of dat écht de reden is dat deze coureurs winnen is moeilijk te zeggen. Ik zou graag willen zeggen van niet, maar als je kijkt naar het lijstje van meervoudig wereldkampioenen, staan daar weinig hele toffe peren tussen. Misschien met uitzondering van Fangio. Is er iemand die nog ooit een biertje gedronken heeft met de Argentijn onder de reaguurders die hier wat over kan zeggen?