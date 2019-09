Minister: “Zandvoort 2020? We doen er alles aan”

Tsja, als een politicus dat zegt, dan weet je dat het sowieso gaat lukken natuurlijk.

De Grand Prix in Zandvoort van volgend jaar verkeert in een apart soort limbo. De organisatie van de F1 heeft de race al bevestigd voor 3 mei volgend jaar, maar hier in Nederland is lang niet iedereen er zo zeker van dat het feestje doorgaat. Mensen die al langer in Nederland leven weten immers dat enige scepsis op zijn plaats is als ons iets moois dat te maken heeft met auto’s in het vooruitzicht gesteld wordt. De auto dient hier al decennialang toch vooral als een melkkoe en racen mag alleen bij hoge uitzondering op spaarzame geluidsdagen.

Er moet dan ook nog heel wat gebeuren voordat het feestje echt door kan gaan. Het is de bedoeling dat het circuit nog verbouwd gaat worden en onder andere daarvoor moeten er uiteraard nog de nodige vergunningen aangevraagd worden. Daarnaast zijn er ‘uitdagingen’ op het gebied van natuur en milieu. Uitdagingen zoals de Natuur & Milieu Federatie Noord-Holland, Stichting Rust aan de Kust, Stichting Duinbehoud, Stichting Vrienden van Middenduin en Milieudefensie afdeling Haarlem.

Gelukkig is er ook goed nieuws voor degenen die de Dutch GP een warm hart toedragen. Zo gaan regionale overheden een zak geld op tafel leggen om het feestje te bekostigen. De landelijke politiek daarentegen huldigde tot op heden de lijn aan dat het wel best was als de Grand Prix er kwam, maar dat de organisatie niet per se bij hen hoefde aan te kloppen voor hulp.

Bij WNL liet Minister Bruno Bruins vanochtend echter optekenen dat het kabinet wel degelijk vol achter de Nederlandse Grand Prix staat. Op keiharde knaken recht uit de schatkist hoeft de organisatie niet te rekenen, maar Bruins hoopt wel dat het festijn doorgang vindt. Immers zitten alle kiesgerechtigden Nederlanders daar in zijn ogen op te wachten. Het zou mooi zijn als er volgend jaar ‘vroem’ te horen valt in de Duinen, aldus Bruins.

Toch houdt de minister ook een slagje om de arm, het is immers een politicus. Hij zegt de situatie rondom de stikstofproblematiek 'met argusogen te bekijken'. Dat klintkt dan weer minder positief.