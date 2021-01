Bovag wil EV-subsidie graag op één hoop gooien - Autoblog.nl

Bovag ziet graag dat al het subsidiegeld dat tot 2025 beschikbaar is naar voren wordt gehaald.

Of u misschien €4.000 korting wilt op een elektrische auto? Dat hoeft de Nederlandse overheid geen twee keer te vragen. Met de ingang van deze regeling vorig jaar was het potje in een mum van tijd leeg. Dit jaar is het potje zo mogelijk nog sneller leeg. Logisch, want een groot deel was al opgebruikt aan de subsidies van vorig jaar. Veel mensen grijpen dus mis en de overheid heeft er op deze manier een beetje een potje van gemaakt.

De subsidieregeling is nu een soort loterij geworden. Vrij letterlijk, want via loting wordt bepaald wie de subsidie krijgt. Deze loting zal ergens tussen nu en begin april plaatsvinden. Pas volgend jaar is er weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Bovag is niet te spreken over deze gang van zaken en pleit daarom voor een iets andere aanpak.

Bovag ziet graag dat alle subsidiegelden naar voren worden gehaald. Momenteel is het budget verdeeld over vijf jaar en is er dus tot 2025 jaarlijks een x bedrag beschikbaar. Bovag wil graag dat de ‘jaarschotten’ worden opgeheven, waardoor het complete budget dus op één hoop wordt gegooid. Daarmee willen ze voorkomen dat de doorbraak van EV’s stagneert.

Eerder riep de branchevereniging hier ook al toe op. Bovag gaat volgende week om de tafel zitten met Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Dan kunnen ze het er nog eens gezellig over hebben.

Met de subsidie voor gebruikte elektrische auto’s loopt het trouwens wat minder storm. Momenteel is er namelijk nog maar €118.000 aangevraagd, terwijl het totale budget €13.500.000 is. Mocht er overigens nog wat in het potje zitten aan het eind van het jaar (net als in 2020), dan gaat dat bedrag niet terug de staatskas in. Op aandringen van Bovag wordt dit dan het volgende jaar in de pot voor nieuwe EV’s gestopt. Wat dat betreft hebben ze bij Bovag dus hun zin gekregen, het is nu afwachten of dat ook geldt voor het naar voren halen van het subsidiegeld.

