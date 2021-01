Tadaa! Dit is het nieuwe logo van Kia - Autoblog.nl

Als je straks een auto ziet rondrijden met dit logo, dan is het dus een Kia.

De laatste tijd hebben diverse autofabrikanten een nieuw logo gepresenteerd. Bij sommige merken (lees: Volkswagen en BMW) was daar geen enkele noodzaak toe en werd er ook weinig veranderd. Er zijn echter ook merken waarbij het logo wel een opfrisbeurt kon gebruiken.

Neem bijvoorbeeld het Kia-logo: dat is al sinds 1994 nauwelijks gewijzigd en het begon nu toch een klein beetje gedateerd te ogen. Aangezien Kia grote plannen heeft om een buitengewoon vooruitstrevend merk te worden kan een nieuw logo geen kwaad. Kia presenteert daarom nu een geheel nieuw logo.

Aan elkaar

Met nieuw bedoelen we dit keer ook echt nieuw. Het is geen update van het bestaande logo. De ovaal is verdwenen en het logo bestaat nu alleen uit de gestileerde letter K, I en A, die aan elkaar ‘geschreven’ zijn. De bijbehorende marketing-blabla zullen we jullie besparen.

Imagine

Bij de presentatie van het logo zet Kia een wereldrecord voor ‘de meeste onbemande luchtvaartuigen die gelijktijdig vuurwerk afschieten tijdens de onthulling van een logo’. Hoewel Kia het logo dus met veel bombarie presenteert (zie video), kennen we het logo eigenlijk al lang. Een soortgelijk embleem zat namelijk al op de Imagine Concept, die bijna twee jaar geleden onthuld werd. Als Kia nog iets langer had gewacht, was dit ‘nieuwe’ logo ook al weer gedateerd geweest.

Slogan

De Koreaanse paarse broeken hebben voor de gelegenheid ook een nieuwe slogan bedacht. Waar ze voorheen als leus ‘The Power to Surprise’ hadden is daar nu een andere loze kreet voor in de plaats gekomen: ‘Movement that Inspires’. We hebben dat hun toekomstige modellen iets minder ongeïnspireerd zijn dan deze slogan.

Nieuwe modellen

Over toekomstige modellen gesproken: er zit heel wat aan te komen. Het nieuwe logo van Kia komt dan ook niet op een willekeurig moment. Er zit namelijk een hele reeks elektrische auto’s in de pijplijn die op het nieuwe E-GMP-platform staan. Om precies te zijn gaat het om zeven nieuwe modellen, die verspreid over even zoveel jaar op de markt gebracht zullen worden. De eerste auto uit het rijtje kunnen we nog dit jaar verwachten.