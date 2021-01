Natuurlijk: subsidie nieuwe elektrische auto is op - Autoblog.nl

Water is nat, kerst valt in december en de subsidie op een nieuwe elektrische auto is op.

Gister om klokslag 09:00 ging het loket weer open. Je kon toen subsidie aanvragen bij de overheid voor een nieuwe elektrische auto. Wanneer deze aan de voorwaarden voldeed natuurlijk, maar dat geheel terzijde. Er was een pot beschikbaar van 1.108.000 euro. Fors minder in vergelijking met 2020, maar dat komt omdat men vorig jaar al aan het potje voor 2021 heeft gezeten.

Subsidie nieuwe elektrische auto

Door dit fantastische systeem kunnen we u mededelen dat het potje voor 2021 op is. En dat op 5 januari 2021. Zoals verwacht zoog de subsidie als een soort draaiklok door het putje. De 1,1 miljoen euro was in een mum van tijd vergeven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat nu een selectie maken.

Aan de hand van een loting bepaalt men wie wel subsidie krijgt en wie niet. Mocht je gister een aanvraag hebben gedaan is er dus geen enkele garantie dat je ook daadwerkelijk die subsidie krijgt. Je komt, als je niet gekozen bent, op een reservelijst te staan en je bent vast niet de enige. Binnen drie maanden krijgen aanvragers te horen of de subsidie wordt toegekend, of niet.

Subsidie gebruikte elektrische auto

Net als vorig jaar is de subsidie voor een gebruikte elektrische personenauto nog ruimschoots beschikbaar. Dat loket is ook sinds gister geopend. Tot nu toe is er voor 108.000 euro aan subsidie aangevraagd in 2021 voor een gebruikte elektrische personenauto. Het jaarbudget is 13.500.000 euro. Dat betekent dat er nog 13.392.000 euro in deze subsidiepot zit om te vergeven in 2021.