Boxster Spyder 2.0 met viercilinder is extra puur - Autoblog.nl

Enkele jaren geleden, toen de Boxster en Cayman werden voorzien van een turbo, waren er twee kampen. Het eerste (en grootste) kamp bestond uit het Henk Kamp. Liberale mensen vonden het geluid maar niets en spraken er schande van. Een kleiner kamp vond juist dat de Boxster (en Cayman) in standaarduitvoering nu eindelijk snel genoeg waren.

Met name de instap-motoren waren dankzij het lage koppel en enorme versnellingsbakverhoudingen niet bijzonder potent. Ondanks dat de CO2-uitstoot lager moest zijn bij een viercilinder, is ook de basis-718 erg duur in Nederland. In de tussentijd zijn er ook diverse zescilinders bijgekomen, waaronder de GTS 4.0, Cayman GT4 en Boxster Spyder. Met die laatste is wat opmerkelijks aan de hand. Want je kan de Boxster Spyder nu krijgen met viercilinder motor!

Simpele reden Boxster Spyder 2.0

De reden ervoor is simpel: belasting. In China wordt de belasting nog geregeld via een systeem gebaseerd op cilinderinhoud. Motoren tussen de 3- en 4 liter krijgen automatisch meer dan 42% belasting aan de broek, simpelweg door de cilinderinhoud (en de vermoedelijke uitstoot). De Boxster Spyder met de 4.0 boxermotor is dus bijna onmogelijk om daar aan de man te brengen. Dat zijn bijna Nederlandse praktijken.

Dus om deze belasting iets te ontlopen, lepelt Porsche de 2.0 viercilinder boxermotor in de Boxster Spyder 2.0. De motor is goed voor 300 pk bij 6.500 toeren en 380 Nm bij 2.150 toeren. Dat is 120 pk en 30 Nm minder dan de zescilinder.

Prestaties

Laten we beginnen met de prestaties. De Boxster Spyder 2.0 is dankzij de standaard zeventraps PDK in staat om 4.7 seconden naar de 100 km/u te sprinten, twee tienden sneller dan de Boxster. De topsnelheid is 270 km/u. Dat is op zich snel genoeg voor dat type auto, alhoewel de topsnelheid 5 km/u lager is dan een gewone Boxster (dankzij de mindere aerodynamica).

Er zijn ook wel wat verschillen tussen onze Boxster Spyder en die voor de Volksrepubliek. Het lijkt bijna een reguliere Boxster met het dak van een Spyder en een raar kleurtje.

Dit is de ‘echte’ Spyder met 4.0 motor

Zeker als je kijkt naar de rijhoogte. Op de parking van de lokale McDonald’s noemen ze dit een crossover. Ook is de voorbumper van de echte Spyder compleet anders.

China

De Porsche Boxster Spyder 2.0 is alleen bedoeld voor China. Althans, dat zegt Porsche. Er gaan geruchten dat de auto wordt getest voor andere markten. Wellicht dat Nederland een idee is. De Boxster Spyder 4.0 kost in Nederland namelijk 143.200. Daarvan is 41.678 euro voor de staatskas. Dat zijn dan weer bijna Chinese praktijken.

