Porsche Boxster 25 Years rijtest

Als totaalpakket is de Porsche Boxster 25 Years één van de lekkerste uitvoeringen om te bestellen. En het is nog historisch verantwoord ook.

Het merk Porsche viert een feestje. Wie zijn wij dan om dit niet mee te vieren? De Boxster bestaat 25 jaar, hoezee. Speciaal voor deze gelegenheid heeft de Duitse autofabrikant een Boxster bedacht die in een gelimiteerde oplage is gelanceerd. Maak kennis met de Porsche Boxster 25 Years.

Knipoog naar de 90’ies

Hoewel de productieversie van de Boxster in 1996 het licht zag, stamt het concept al uit 1993. En juist op basis van dat concept is deze Boxster 25 Years bedacht. Je moet die historische knipoog wel begrijpen. Een leek zal het maar een gekke Porsche vinden. Een rood interieur, met zelfs een rood stuurwiel en een rood dashboard. En dan die velgen. Kenners snappen dat dit een dikke vette knipoog is naar het concept uit de jaren negentig. Het is dus wel een auto die je even moet uitleggen. Gelukkig helpt Porsche je een handje op weg om dat makkelijk uit te leggen. In het dashboard zit een badge waar staat dat dit een gelimiteerde auto is en dat er maar 1.250 van bestaan.

Power en prestaties

Want ja, de Porsche Boxster 25 Years is wereldwijd gelimiteerd op 1.250 stuks. Best een exclusief ding dus. Het recept is toch wel het fijnste van wat de huidige 718 nu te bieden heeft. Namelijk een 4.0-liter atmosferische zescilinder boxermotor met 400 pk en 420 Nm koppel. Er is keuze uit een handgeschakelde bak of de PDK. Amerikanen zullen zweren bij de handbak, maar wij kiezen liever voor de PDK. Simpelweg omdat de versnellingen dan niet zo ontzettend lang zijn, wat boenderen op een dijkweggetje nog leuk maakt. De testauto, nummer 14 van de 1250, is dan ook uitgerust met een PDK. Met die automaat accelereer je in vier seconden naar de honderd. De topsnelheid ligt op 288 km/u.

Het begint allemaal bij zo’n 140.000 euro voor de Porsche Boxster 25 Years. Maar zelfs op zo’n gelimiteerde uitvoering kun je nog opties aanvinken. Het blijft wel een Porsche hè. Onze testauto was dan ook bijna 150k schoon aan de haak. Dat gezegd hebbende. Een 911 (992) is veel duurder en niet per se veel leuker. De vierliter boxermotor klinkt ondanks alle filters van tegenwoordig goed en heeft, in tegenstelling tot de 911, geen drukvulling. En dat atmosferische gevoel hoe dit blok in de toeren klimt zorgt voor een enorme grijns op je bakkes. De Porsche Boxster 25 Years is met recht een feestnummer. Kijk snel de video!