Verrassing: Mercedes blijft in F1 actief

Mercedes blijft in de F1. Die zagen we niet aankomen.

Voor wie weleens Formule 1 op televisie kijkt, zal het wel zijn opgevallen. Het gaat niet al te best met Mercedes. Het team uit Brackley heeft de afgelopen jaren de sport enorm gedomineerd. Sterker nog, nooit waren een team en een coureur zo dominant als Mercedes en Lewis Hamilton.

Nu kun je je afvragen of het na zeven moddervette jaren (stiekem zijn het er acht) nu eens tijd is voor een paar magere jaren. Gezien de sportieve resultaten lijkt dat te gaan gebeuren. Het is dus vrij logisch dat Mercedes het hazenpad kiest. Maar niets is minder waar. Mercedes blijft in de Formule 1 actief de komende jaren!

Ola Kallenius

In een interview met Autocar laat Mercedes Group CEO Ola Kallenius weten dat Formule 1 simpel weg te interessant is. Kallenius wordt gezien als een progressieve man die Mercedes een elektrische toekomst moet bezorgen. Daar past een benzine-verbrandende sport niet, bij natuurlijk. Dankzij Kallenius krijgt de komende C63 AMG een viercilinder motor en zullen er in rap tempo meer elektrische auto’s bijkomen.

Net als Porsche en Audi is Mercedes overtuigd van de toekomst van de Formule 1. Vanaf 2026 worden de regels veranderd en wordt het elektrische gedeelte belangrijker. Dat niet alleen, de verbrandingsmotoren moeten dan draaien op synthetische brandstoffen. Ook moet de gehele sport dan CO2-neutraal zijn.

Mercedes blijft in de F1 vanwege populariteit

De reden dat Mercedes toch wil blijven is simpel: populariteit. Naar het schijnt is de Netflix-serie Drive To Survive daar mede verantwoordelijk voor. Ook de budgetcaps zorgen voor een overzichtelijk kostenplaatje.

Een fabrikant kan met zo’n 500 miljoen een flinke marketingcampagne opzetten voor een jaar, een beperkte oplage aan supercars bouwen of een jaartje mee doen aan de Formule 1. Nu de F1 zo is gegroeid is qua kijkers en de kosten lager zijn, is het bijna dom om niet te mee te doen.

