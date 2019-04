Deze 8 Porsches zijn een uitstekend Speedster-alternatief!

Je kunt echt tonnen besparen!

Het ons een publiek geheim dat de Porsche 911 Speedster eraan zit te komen. Het Duitse merk heeft zijn zaken goed voor elkaar. Met minimale creativiteit en maximale exposure wordt de auto langzaam maar zeker op de markt gebracht. De auto werd eerst onthuld als concept in 2018. Vervolgens werden we getrakteerd op nóg een concept versie van een Speedster.

Eigenlijk is het te zot voor woorden dat het zo lang moet duren. Het is immers een licht aangepaste 911 Cabrio met de motor van een 911 GT3 4.0. Niet dat geen spektakel gaat opleveren, maar kost het echt zo veel tijd en moeite om die auto te ontwikkelen? Of lopen de laatste GT3’s (en GT2 RS’en) nu van de band in Weissach zodat daarna de Speedster kan volgen? Dat laatste zou namelijk weleens het geval kunnen zijn.

Nog een nadeeL: rijden met de Speedster gaat zonde worden, want iedereen gaat ‘m in de garage neerzetten. Ondanks het feit dat er bijna 2.000 stuks van gebouwd gaat worden, ziet men het als een Limited Edition. Mocht je achter het net vissen of daadwerkelijk kilometers willen maken, zijn dit acht waardige alternatieven. Net als de 991 Speedster moet de auto doen aan een paar criteria:

Het moet een achterwiel aangedreven Porsche zijn. Uiteraard is het zaak dat de motor moet atmosferisch is. Een handbak is absoluut verplicht. Oh ja, het dak moet er natuurlijk wel af kunnen. Dankzij deze criteria zal de 911 Speedster een bijzonder prijzige auto zijn en duurder worden naarmate de tijd vordert. Nu kun je die auto’s links laten liggen en focussen op de volgende acht modellen:

Porsche Boxster (986.1)

€ 12.500

1998

150.000 km

In principe hoef je voor het ware Porsche sportwagen gevoel niet verder te kijken dan een standaard Boxster van de eerste generatie. In principe voldoet de auto namelijk aan alle eisen. Met 204 pk is het niet zozeer een heel erg snelle Porsche. Hebben we liever een moderne 718 met prultelmachine of die goddelijke klinkende zescilinder boxer uit de Boxster? Inderdaad. De goedkoopste exemplaren vind je al vanaf zo’n 8.000 euro, maar die moet je écht overslaan. Voor 12.500 euro vind je de eerste redelijke, in originele staat verkerende exemplaren met een goede onderhoudshistorie. Desnoods breng je ‘m even naar Manthey Racing of RUF voor een strakker onderstel en een open uitlaat en je hebt gewoon een Speedster sensatie voor een fractie van de prijs.

Porsche 911 Carrera Cabrio (996)

2000

100.000 km

29.995

Mocht je net als de nieuwe Speedster de motor achter de achteras wensen, dan is dit de voordeligste optie. De tijden van écht goedkope 996-modellen lijkt dan nu afgelopen te zijn. Als je kijkt naar een versie met vierwielaandrijving én automaat, kun je ze nog enigszins voordelig vinden. Maar een 911 Carrera Cabriolet in een beetje ordentelijke staat doet gewoon 30 mille tegenwoordig. Ten opzichte van de Boxster hierboven heb je bijna 100 pk extra. Die voel je absoluut. Hoe een dergelijke auto bevalt, legt een Autoblog-lezer uit in deze video.

Porsche Boxster S 50 Jahre 550 Spyder (986.2)

€ 32.500

2004

65.000 km

Er zijn twee open sportwagens waar Porsche graag aan refereert: de 356 Speedster en de 550 Spyder. De 911-modellen refereren aan de Speedster, de bijzondere Boxster modellen refereren aan de Spyder. De eerste versie kwam in 2004 in de vorm van de Boxster S 50 Jahre 550 Spyder. Een hele mond vol, zoals blijkt uit de naam was het model daar om het 50-jarig jubileum van de 550 Spyder te vieren. Dankzij wijzigingen in de ECU en uitlaat, leverde 3.2 liter boxer precies 266 pk. Alle Boxster S 50 Jahre 550 Spyders zijn gespoten in Carrera GT-zilver en hebben donkergrijze velgen en een bruin interieur plus dak. De versies met handbak zijn aanzienlijk prijziger dan de automaat, alhoewel dit ongeveer het goedkoopste Porsche speciaaltje is dat we konden vinden.

Porsche 911 Carrera ‘X51’ (996.2)

€ 54.950

2004

95.000 km

Mocht je van obscure Porsche houden die niet opvallen, dan is dit de beste optie. Je kan af fabriek destijds kiezen voor het X51 pakket. Deze optie zag je op diverse speciale edities van de 911, maar kon op elke Porsche 911 gekozen worden. Wij vonden zegge en schrijven één (1) exemplaar wereldwijd te koop staan. In het geval van deze generatie 911 Carrera steeg het vermogen van 320 naar 345 pk. Het X51 pakket was heel erg duur (zo’n 10 mille), maar je kreeg dan wel een extra luide uitlaat van Porsche.

Porsche Boxster Spyder (981)

€ 65.000 (Dld.)

2010

20.000 km

Een auto waar we gek genoeg niet zoveel meer van vernemen is de allereerste Boxster Spyder. De eerste generatie Boxster Spyder stond op het 987 chassis. In tegenstelling tot de latere Spyder, had deze nog een Boxster motor, in plaats van een 911-blok. Nu was dat overigens geen straf, want de 3.436 cc grote zescilinder boxermotor is namelijk een waar pareltje. Met 320 pk heb je nog altijd meer dan voldoende vermogen onder de rechtervoet. Het gewicht van 1.250 kg is relatief laag te noemen. Wat de Boxster Spyder ook deelt met de Speedster is het feit dat de auto bijzonder onpraktisch is. Het lijkt wel alsof ze 5 minuten voor de introductie met de boodschap kwamen: “Oh, ja, heren: er moet ook een dakje op!” Dat het hopeloos is, draagt dus bij aan de feestvreugde. De handbak verhoogt die vreugde ook, maar is zeer zeldzaam.

Porsche Boxster Spyder (981)

€ 85.000 (Dld.)

2016

15.000 km

De auto die eigenlijk het dichtst bij een 911 Speedster komt, is eigenlijk geen 911. De Speedster wordt gebouwd door de Motorsport afdeling van Porsche, die ook verantwoordelijk zijn voor de 911 GT3, GT3 RS en racemodellen. Twee niet-911’s die ook door Andreas Preuninger en zijn team zijn aangepakt zijn de Cayman GT4 en de tweede generatie Boxster Spyder. De Bopxster Spider is eigenlijk de ideale Porsche. Een sportwagen met een 911-motor in het midden. De episch klinkende motor is iets minder potent dan in de Cayman GT4, maar met 375 pk heb je meer dan voldoende vermogen op de achteras. De voortrein is iets minder hardcore dan bij de GT4, maar als allrounder om bergpassen mee te bedwingen is het de perfecte auto.

Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet (997.2)

€ 95.000

2011

30.000 km

De eerste Porsche 911 die de ‘GTS’-behandeling kreeg was de facelift-versie van de 997. Voor velen is dit de ideale 911. Modern genoeg voor dagelijks gebruik, maar dankzij de hydraulische besturing heb je nog dat ouderwetse 911-gevoel. Zo’n 991 voelt aan als een grotere auto, wat het natuurlijk ook is. Ten opzichte van de Carrera S krijg je bij een GTS net even meer van alles, waaronder uitrusting en sportiviteit. Dat niet alleen, de GTS kreeg het X51 Powerpack, waardoor het vermogen steeg naar 408 pk. Deze uitvoeringen zijn maar heel even geleverd en de handbak is al helemaal zoeken, maar voor minder dan een ton kun je al slagen voor 80% van het ware 911 Speedster gevoel. Sterker nog, de hardware is gelijk aan die van de 997 Speedster. Alleen heb je andere wielen en een normale dakconstructie plus voorruit.

Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet (991.1)

€ 115.000

2015

20.000 km

Deze auto komt nog het meest dicht in de buurt van de 911 Speedster ervaring. Sterker nog, de basis is hetzelfde 991-platform. Houdt er wel rekening mee dat je een model van vóór de facelift hebt, want daarna ging Porsche over op turbomotoren. Die zijn sneller en sneller, maar klinken aanzienlijk minder goed. De 3.8 boxermotor heeft in de 991 Carrera GTS maar liefst 430 pk, net zoveel als een 993 GT2 bijvoorbeeld had. Het enige nadeel is dat ze echt nauwelijks te vinden zijn. Werkelijk iedereen koos destijds voor de PDK-transmissie. In heel Europa konden we maar een handjevol vinden.